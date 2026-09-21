Iz Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija saopštili su da je raspisan tender za adaptaciju enterijera JU Resursni centar „1. jun” u Podgorici.

Izvor: MPNI



Iz MPNI je saopšteno da procijenjena vrijednost planiranih radova iznosi 116.853,55 eura bez PDV-a.

Predviđeni radovi obuhvataju zamjenu dijela unutrašnje stolarije, kompletne keramičarske radove u određenim djelovima objekta, kao i gletovanje i krečenje svih unutrašnjih prostorija.

"Ovim ulaganjem nastavlja se kontinuirano unapređenje kvaliteta infrastrukture u obrazovno-vaspitnim i resursnim centrima širom Crne Gore, kako bi se stvorilo pristupačno i bezbjedno okruženje za naše najmlađe", navodi se u saopštenju.

Procijenjena vrijednost planiranih radova iznosi 116.853,55 eura bez PDV-a.

Predviđeni radovi obuhvataju zamjenu dijela unutrašnje stolarije, kompletne keramičarske radove u određenim djelovima objekta, kao i gletovanje i krečenje svih unutrašnjih prostorija.

Ovim ulaganjem nastavlja se kontinuirano unapređenje kvaliteta infrastrukture u obrazovno-vaspitnim i resursnim centrima širom Crne Gore, kako bi se stvorilo pristupačno i bezbjedno okruženje za naše najmlađe.