Šeik Muhamed bin Zajed Al Nahjan je najbogatiji šeik na svijetu sa ličnim bogatstvom od 30 milijardi dolara. Bogatstvo je stekao zahvaljujući nafti i investicijama.

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Titula šeik postala je na Balkanu sinonim za enormno bogatstvo, ekstravaganciju i luksuz. Ali ko je, zapravo, najbogatiji šeik na svijetu?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga kako merite bogatstvo - da li posmatrate ličnu imovinu pojedinca ili porodične i državne fondove kojima upravljaju vladari iz Persijskog zaliva.

Kada se u obzir uzmu vladari zalivskih zemalja koji nose titulu šeika, linija između ličnog novca i državnih investicionih fondova često je isprepletena. Na listi se ističe nekoliko imena:

Šeik Muhamed bin Zajed Al Nahjan (MBZ) - predsjednik UAE i vladar Abu Dabija

- predsjednik UAE i vladar Abu Dabija Šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan (UAE)

(UAE) Šeik Muhamed bin Rašid Al Maktum - vladar Dubaija

Ipak, kao najbogatiji lider sa titulom šeika ili monarha u arapskom svijetu ističe se Mohamed bin Zajed Al Nahjan (MBZ), predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Abu Dabija, sa procijenjenom ličnom neto vrijednošću od 30 milijardi dolara.

Njegovo bogatstvo potiče od prihoda od nafte, kraljevskog nasljedstva i privatnih imovinskih udjela. Njegova porodica, dinastija Al Nahjan, predvodi najbogatiju kraljevsku porodicu na svijetu sa zajedničkom imovinom koja premašuje 300 milijardi dolara.

Ko je šeik Muhamed bin Zajed Al Nahjan

Kao najstariji od moćne braće Bani Fatima, bin Zajed se široko smatra najuticajnijim arapskim liderom svoje generacije. Poznat po svojoj strategijskoj viziji, vojnom obrazovanju i politici ekonomske modernizacije, šeik Mohamed je odigrao presudnu ulogu u oblikovanju kako unutrašnjeg razvoja Ujedinjenih Arapskih Emirata, tako i njihove spoljne politike.

Sa procijenjenim ličnim bogatstvom od oko 30 milijardi dolara, on je takođe jedan od najbogatijih članova kraljevskih porodica na svijetu, koji kontroliše ogromnu imovinu u naftnom sektoru, nekretninama, finansijama i međunarodnim investicijama. Pod njegovim vođstvom, Abu Dabi se izdvojio kao dominantan centar moći unutar UAE i ključni akter u globalnoj geopolitici, piše Celebritynetworth.

Djetinjstvo i vojna karijera

Šeik Mohamed bin Zajed rođen je 1961. godine u Al Ainu, kao treći sin šeika Zajeda bin Sultana Al Nahjana, osnivača i prvog predsjednika UAE, i šeikhe Fatime bint Mubarak. Školovao se u UAE, a potom je pohađao prestižnu Kraljevsku vojnu akademiju Sendherst u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje se obučavao za oklopno ratovanje, letenje i taktiku.

Po povratku u UAE, MBZ je započeo vojnu karijeru, napredujući kroz činove oružanih snaga. Vremenom je postao načelnik Generalštaba oružanih snaga UAE, nadgledajući modernizaciju i profesionalizaciju vojske. Njegova vojna obuka i strategijski način razmišljanja kasnije su uticali na njegov stil vođenja države.

Šeik Mohamed je takođe jedan od šestorice rođene braće (od iste majke, šeikhe Fatime), koji se često nazivaju "Bani Fatima". Zajedno čine najmoćniji blok unutar dinastije Al Nahjan.

Među njima, šeik Mansur bin Zajed obavlja funkciju potpredsjednika i zamjenika premijera UAE, a u svijetu je poznat kao milijarder i vlasnik fudbalskog kluba Mančester siti. Šeik Tahnun bin Zajed je savjetnik za nacionalnu bezbjednost UAE i finansijski teškaš koji predsjedava kompanijama Royal Group i International Holding Company, dvema najvrjednijim poslovnim imperijama u Abu Dabiju.

Druga braća, kao što su šeik Hamdan, šeik Haza i šeik Abdulah bin Zajed, zauzimaju visoke funkcije u vladi, pri čemu Abdulah obavlja dužnost ministra spoljnih poslova UAE već skoro dvije decenije. Kolektivno, braća Bani Fatima dominiraju politikom, ekonomijom i bezbjednosnim aparatom Abu Dabija i celih UAE.

Dolazak na vlast

Nakon smrti svog oca 2004. godine, šeik Mohamed je postao prestolonaslednik Abu Dabija, što ga je pozicioniralo kao nasljednika najmoćnijeg emirata u federaciji. U maju 2022. godine, nakon smrti svog polubrata šeika Kalife bin Zajeda Al Nahjana, Mohamed je izabran za predsjednika UAE i postao je vladar Abu Dabija.

Kao vladar, MBZ je učvrstio dominantnu poziciju Abu Dabija unutar UAE. Odigrao je ključnu ulogu u usmjeravanju spoljne politike zemlje, posebno u jačanju veza sa Sjedinjenim Američkim Državama, održavanju pragmatičnih odnosa sa Izraelom i širenju uticaja Emirata širom Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

Bogatstvo i investicije

Procijenjeno lično bogatstvo šeika Mohameda od 30 milijardi dolara potiče iz kombinacije kraljevskog nasljedstva, prihoda od nafte i privatnih udjela. Iako se većina naftnog bogatstva Abu Dabija sliva u državne suverene fondove kao što su Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) i ADQ, MBZ i njegova uža porodica takođe kontrolišu ogromnu privatnu imovinu. Posjeduje značajne udjela u kompanijama iz oblasti bankarstva, energetike i nekretnina, i jedan je od najvećih privatnih vlasnika zemljišta u UAE.

Bloomberg je dinastiju Al Nahjan opisao kao najbogatiju kraljevsku porodicu na svijetu, čija ukupna imovina premašuje 300 milijardi dolara. MBZ, kao glava porodice i države, nalazi se u samom centru tog bogatstva.

Vizija za Abu Dabi i UAE

Šeik Mohamed je postavio kao prioritet diverzifikaciju ekonomije Abu Dabija kako bi se smanjila zavisnost od nafte, ulažući značajna sredstva u obnovljive izvore energije, tehnologiju i obrazovanje. Inicijative poput grada Masdar (centra za obnovljivu energiju) i velika ulaganja u vještačku inteligenciju odražavaju njegovu usmjerenost ka inovacijama. Takođe je proširio globalni uticaj Abu Dabija podržavajući projekte poput Emirates Global Aluminium i jačanjem partnerstava sa globalnim korporacijama.

U spoljnoj politici, MBZ je poznat po svom odlučnom i proaktivnom stavu. Njegov pragmatičan, ali čvrst pristup učinio ga je centralnom figurom bliskoistočne politike.

Privatni život

Šeik Mohamed je oženjen šeikhom Salamom bint Hamdan Al Nahjan, sa kojom ima devetoro djece. Uprkos ogromnom bogatstvu i moći, često ga opisuju kao skromnog u držanju, sklonog nenametljivom ličnom stilu, dok je fokusiran na nacionalnu i regionalnu strategiju.

(MONDO)