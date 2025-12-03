logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo brat Ljube Aličića: Živeli zajedno u Šapcu, oglasio se pjevač

Preminuo brat Ljube Aličića: Živeli zajedno u Šapcu, oglasio se pjevač

Autor Dragana Tomašević
0

Brat Ljube Aličića preminuo u 65. godini

Preminuo brat Ljube Aličića Izvor: Pink/screenshot

Rođeni brat pjevača Ljube Aličića, Osman Aličić, preminuo je u 65. godini. Sahrana je već obavljena na Muslimanskom groblju u Šapcu, u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Osman je preminuo 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na vječni počinak, a sada se oglasio njegov brat Ljuba Aličić

"Teško je, normalno, kao i svakom čovjeku, pogotovo brat kad mu umre... Ali, šta ćeš? U odličnim smo odnosima bili. Ostaće u mnogo lijepom i dobrom, kako može brat da bude već..." 

Aličić je rekao da je njegov brat bio bolestan ali da ga je obilazio.

Osman je iza sebe ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i ćerku Aleksandru.
Sa porodicom je živio u Šapcu gdje je i sahranjen.

Tagovi

Ljuba Aličić Brat preminuo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ