Preminuo brat Ljube Aličića: Živeli zajedno u Šapcu, oglasio se pjevač

Brat Ljube Aličića preminuo u 65. godini

Izvor: Pink/screenshot

Rođeni brat pjevača Ljube Aličića, Osman Aličić, preminuo je u 65. godini. Sahrana je već obavljena na Muslimanskom groblju u Šapcu, u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Osman je preminuo 27. novembra, a dva dana kasnije ispraćen je na vječni počinak, a sada se oglasio njegov brat Ljuba Aličić

"Teško je, normalno, kao i svakom čovjeku, pogotovo brat kad mu umre... Ali, šta ćeš? U odličnim smo odnosima bili. Ostaće u mnogo lijepom i dobrom, kako može brat da bude već..."

Aličić je rekao da je njegov brat bio bolestan ali da ga je obilazio.

Osman je iza sebe ostavio suprugu Selmu, četvoricu sinova Dejana, Zejnila, Danijela i Mišu i ćerku Aleksandru.

Sa porodicom je živio u Šapcu gdje je i sahranjen.