Na pitanje da li su tačni navodi nekih crnogorskih medija da je Nizozemska tražila pauzu u narednim koracima procesa pristupanja Crne Gore Uniji, Elhersma je odgovorio odrično.

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Nizozemska nije tražila usporavanje evropskih integracija Crne Gore, niti “pauzu” u tom procesu, već trenutno procjenjuje da li su ispunjena završna mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja - saopštio je “Vijestima” ambasador Nizozemske u Crnoj Gori Martajn Elhersma (Martijn Elgersma), pišu Vijesti.

Na pitanje da li su tačni navodi nekih crnogorskih medija da je Nizozemska tražila pauzu u narednim koracima procesa pristupanja Crne Gore Uniji, Elhersma je odgovorio odrično.

“Nizozemska i druge države članice EU trenutno sprovode redovnu proceduru procjene da li je Crna Gora ispunila uslove za zatvaranje pojedinačnih poglavlja”, poručio je on.

Dnevni list “Dan” objavio je u subotu da je Nizozemska tražila “pauzu” u procesima koji se tiču daljih integracija Crne Gore u EU, te da je kao obrazloženje navela “potrebu za dodatnom analizom i dosljednijom primjenom svih definisanih standarda”. “Dan” tvrdi da su se Nizozemskoj u tom zahtjevu pridružili Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonija.

Prema navodima tog medija, sasvim je neizvjesno kad će doći do pomaka u zatvaranju poglavlja i zakazivanju međuvladine konferencije (između Crne Gore i EU) na kojoj se poglavlja “štrikiraju”.

RTCG je prošlog petka objavio da međuvladine konferencije, koja se očekivala ovog mjeseca, ipak neće biti.

Na pitanje “Vijesti” u vezi sa tim da li Nizozemska ima bilo kakve rezerve u vezi s daljim napretkom Crne Gore u pregovorima, te ako ima - na šta se te rezerve odnose, Elhersma je odgovorio da je njihov pristup nepromijenjen.

“Za svako pregovaračko poglavlje procjenjujemo da li je Crna Gora ispunila uslove za njegovo zatvaranje, poznate kao završna mjerila”, istakao je ambasador Nizozemske, koji dužnost obavlja iz Beograda, prenose Vijesti.

Objašnjavajući kakva je procedura u Nizozemskoj za odobravanje zatvaranja poglavlja, Elhersma je naveo da kad se završi rasprava na nivou radne grupe Savjeta EU, ministar vanjskih poslova te zemlje obavještava parlament o namjeri vlade da pristane na privremeno zatvaranje poglavlja, čime se poslanicima omogućava da postave pitanja o stavu izvršne vlasti. Nakon završetka tog koraka, kako je pojasnio, Nizozemska može formalno da odobri privremeno zatvaranje poglavlja.

Ministarstvo spoljnih poslova Estonije saopštilo je juče portalu “Raskrinkavanje” (raskrinkavanje.me) da oni nisu tražili zastoj u integracijama Crne Gore.

Na tvrdnje da su pojedine članice EU to zahtijevale, reagovali su proteklog vikenda i iz Delegacije EU u Podgorici, poručivši da su ti navodi neosnovani. Iz Delegacije su ukazali da su zakazivanje međuvladinih konferencija i privremeno zatvaranje poglavlja dio redovnog pristupnog procesa i da podrazumijevaju okončanje odgovarajućih proceduralnih koraka, punu usklađenost s pravilima i standardima EU, kao i saglasnost svih država članica u Savjetu EU.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, saopštila je u subotu da je ipak realno očekivati da Crna Gora zatvori dva pregovaračka poglavlja (18 i 19) prije oktobarske međuvladine konferencije, navodeći da se za to čeka samo završetak procedure u holandskom parlamentu.

Upitana da li je 22. septembar, koji se u medijima pominjao kao datum međuvladine konferencije, zvanično najavljen ili potvrđen, Gorčević je odgovorila odrično. Ona je kazala da su pojedini mediji sami izveli zaključak o datumu konferencije i državama koje navodno blokiraju pregovore Crne Gore, pozivajući se na neimenovane izvore, javljaju Vijesti.

“To ne odgovara činjeničnom stanju. Kad datum bude zvanično utvrđen, Ministarstvo evropskih poslova i Vlada će blagovremeno obavijestiti javnost”, navela je Gorčević.

Resor kojim ona upravlja, pozvao je proteklog vikenda medije da budu posebno obazrivi u izvještavanju o pregovorima i članstvu Crne Gore u EU, kao i da dosljedno poštuju standarda profesionalnog izvještavanja i provjere autentičnosti informacija koje prenose.

Crna Gora je u pregovorima s EU zatvorila 18 poglavlja od ukupno 33.