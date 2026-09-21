Fond PIO izuzetno pozitivno ocjenjuje sve inicijative i mjere usmjerene ka unapređenju životnog standarda građana, a posebno penzionera.

Izvor: MONDO

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (Fond PIO) nije učestvovao u izradi reformskog programa “Euro model”, pa im je potrebno dodatno vrijeme kako bi se detaljnije upoznali sa predloženim modelom i normativnim izmjenama i nakon toga izjasnili, saopšteno je iz Fonda, prenosi RTCG.

Kazali su da Fond PIO izuzetno pozitivnim ocjenjuje sve inicijative i mjere usmjerene ka unapređenju životnog standarda građana, a posebno penzionera.

Fond se oglasio zbog velikog interesovanja javnosti i medijskih upita u vezi sa najavljenim reformskim programom.

“Kao organ u sastavu sistema javnih finansija, Fond PIO podsjeća da je kreiranje ekonomske politike i strateških reformskih pravaca u nadležnosti Vlade Crne Gore i resornih ministarstava. Uloga Fonda PIO je primarno primjena i dosljedno sprovođenje usvojenih zakonskih i podzakonskih akata, uz obezbjeđivanje redovnosti i sigurnosti isplata za sve naše korisnike”, navodi se u saopštenju.

“Povećanje primanja i jačanje materijalnog položaja najranjivijih kategorija društva predstavlja cilj oko kojeg postoji potpun institucionalni konsenzus”, kazali su iz Fonda.

Ipak, oglasiće se kad se potpuno upoznaju sa predloženim modelom.

“Imajući u vidu da Fond PIO nije učestvovao u izradi ovog reformskog programa, potrebno je dodatno vrijeme kako bi se detaljnije upoznali sa predloženim modelom i normativnim izmjenama. Nakon dobijanja dodatnih informacija, Fond PIO će dati svoje mišljenje i doprinos”, navodi se u saopštenju.