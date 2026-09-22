Zvonko Bogdan živi u staroj porodičnoj kući u Subotici, a komšije ga opisuju kao skromnog i pravog gospodina iz naroda.

Izvor: Youtube/Screenshot/ RTS Najlepše narodne pesme

Čuveni pjevač Zvonko Bogdan (84) rođen je u Somboru, gdje je proveo deo odrastanja, ali je većinu života odlučio da proživi u najsevernijem gradu Srbije.

Ekipa Kurira koja je boravila u Subotici, odlučila je da pronađe porodični dom legendarnog pjevača starogradske muzike i da s njegovim komšijama porazgovaraju o njemu, s obzirom na to da godinama uspješno krije svoj privatni život od medija.

Novinarima su rekli da ne postoji osoba u Subotici koja ne zna gdje Zvonko živi ili da ima neku lošu riječ za njega.

Vidi opis Živi u kući staroj 100 godina, a ima milione: Nudili mu šok cifru da je proda, progovorile komšije Zvonka Bogdana Zvonko Bogdan "Ko te ima, taj te nema" 5. 1. 1942. Zvonko Bogdan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/ Gaudium Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/ Gaudium Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/ Gaudium Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/Screenshot/ RTS Najlepše narodne pesme Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/ Gaudium Br. slika: 7 7 / 7

Samo lijepe riječi: "Nema više takvih ljudi"

" Zvonko je ponos Subotice. O njemu ćete ovdje čuti sve najbolje. Ne postoji neko ko ne zna gdje živi. On je jedini gospodin iz stare garde koji u našem gradu nosi šešir. Nema više takvih ljudi ovdje. Iako je čovjek u poodmaklim godinama, ima energiju mladića. Njegove pjesme živjeće zauvijek. Jako ljubazan čovjek, ali vrlo skroman. Iako sigurno ima milione, on se ne razbacuje. U takvoj skromnoj kući i živi, vidjećete već"rekao im je taksista.

I zaista, porodična kuća slavnog pjevača ušuškana je u mirnom kraju, nedaleko od centra grada, gdje on živi među svojim komšijama kao sav normalan svijet.

Kao što se može vidjeti i na fotografijama, u pitanju je skromna stara kuća u tipično vojvođanskom stilu, ni nalik onoj u kakvima danas žive aktuelne estradne zvijezde:

"Naš Zvonko je pravi čovjek iz naroda. Nije ni nalik ovim današnjim zvijezdama koje se razbacuju kućama, zgradama, avionima i kamionima. On živi u ovoj kući koja je stara više od 100 godina i ništa mu ne fali. Divna mu je i porodica. Djeca mu žive u inostranstvu i izuzetno su uspješna i vaspitana. Voli jako konje, oni su mu strast. Uvijek je tu da pomogne ako nekome nešto treba" rekao je Zvonkov komšija.

Nudili mu 200.000 evra za kuću

Njegov drugi susjed otkrio je još nekoliko zanimljivih informacija o poznatom kantautoru.

"Zvonku su nedavno nudili 200.000 eura da proda ovu kuću, ali on nije htio ni da čuje za to. Bilo je nekoliko ponuda, ali sve je redom odbio. Rekao je jednom komšiji da nema tih para da on ode iz nje bilo gde drugo. Tu je sav njegov život, uspomene duže od pola vijeka. Veliki gospodin je Bogdan. Ne znam da li znate, ali mnogi kad dođu sa strane i saznaju gdje on živi, ostanu u čudu. Svi misle da on živi u onom dvorcu i salašu koji nosi njegovo ime, da su vinarije po gradu njegove, ali to nema veze sa istinom. One nose njegovo ime jer je jedan bogati biznismen koji se bavi ugostiteljstvom njemu platio da se koriste njegovim imenom i prezimenom. Čovjek je svjetski brend. U pitanju je veliki iznos, ali on se nosi i ponaša kao običan penzioner. Nikad nije volio luksuz i pretjeranu medijsku eksponiranost, iako je velika zvijezda. Zato ga ljudi decenijama vole i poštuju" zaključuje komšija.

"Ne pjevam za masu, već za klasu"

Zvonko je jednom prilikom istakao da nikada nije pevao za masu, već za klasu.

"Imam jedan veoma pošten i iskren pristup prema poslu, ljudima s kojima radim i prema onima kojima pjevam. Davno sam odabrao publiku koju ću animirati, to je 10 odsto stanovništva i to je procenat određenog intelektualnog nivoa. Nikada nisam pjevao za masu, nego za klasu. Ne bavim se zabavljanjem po halama, dizanjem ruku i nogu, već sam sebe zadužio da muziku koju sam naslijedio sačuvam od zaborava. Na svu sreću, zdravlje me služi, ono je i najinsiprativnije jer je najveća životna dragocjenost. Zato vodim računa o svom zdravlju i strogo biram ljude s kojima se družim. Izbjegavam sve one koji me opterećuju glupim i praznim pričama. Imam obožavaoce, poštovaoce, ali samo dva prijatelja i mislim da je to normalno "rekao je on, pa dodao:

Dvije velike ljubavi

" O mom privatnom životu se ne zna mnogo toga zbog toga što rijetko dajem intervjue, a ne zato što nešto krijem. Oženio sam se u 32. godini i moja supruga je mlađa od mene 13 godina. Sada mi je žao što nije 26, šalim se, naravno. Imamo sina koji živi u Majamiju i ćerku koja je sada kod njega u posjeti. On je izuzetno muzički nadaren, ali želio je da bude kuvar i pravi je umjetnik u tom poslu. Nije mi žao što su daleko od mene, jer znam da su srećni. Odrastao sam s pjesmom i s konjima i to nikad nisam razdvajao u životu. Kada se zamorim od pjesme, onda se odmorim s konjima. Bavim se treningom, održavanjem konja i sportskim takmičenjima, trkama kasača. Danas živim u Subotici i u vlasništvu imam samo jednog konja, a vozim konje svojih prijatelja " ispričao je svojevremeno Zvonko za Toronto novine.

(Kurir / MONDO)