ODT u Podgorici odredilo je zadržavanje od 72 sata osumnjičenom R.S. zbog sumnje na krivično djelo nasilje u porodici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvu u Podgorici, odredilo je osumnjičenom R. S zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz tog tužilaštva, R. S. je 6. septembra ugrozio sigurnost bivše emotivne partnerke tako što je na njenom vozilu, parkiranom ispred njene kuće, ostavio papir sa porukom prijeteće sadržine.

Ta poruka je, kako navode iz Tužilaštva, kod oštećene izazvala osjećaj straha i ugroženosti.

"Posebno imajući u vidu da se sadržaj ostavljene poruke nadovezivao na ranije prijetnje smrću, zbog kojih je R. S. prethodno pravosnažno osuđen".