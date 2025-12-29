"Slijepče, bez 8 razreda ne možeš biti ni čistač ulica": Ljuba Aličić govorio o ocu, tukao ga, a jedno mu ipak dokazao

Ljuba Aličić progovorio je o svom odrastanju, karijeri, ali i supruzi kojoj je posvetio najveće hitove.

Pjevač raskošnog glasa, Ljuba Aličić, kako je i sam priznao, nije završio nikakvu veću školu, ali je ipak uspio da dokaže ocu da se i bez toga može uspjeti.

" Kad sam imao osam godina, stalno sam trčao kroz avliju i pjevao. Ništa drugo me nije zanimalo i mnogo sam vjerovao u sebe. Dokazao sam i mom ocu da mogu i bez škole da uspijem. Stalno mi je govorio da bez škole mogu da budem samo čistač ulica. Ali ja sam slušao sebe i nisam ga poslušao i onda sam dokazao i pokazao i njemu i ostalima da sam ostvario svoj cilj ", rekao je Ljuba.

Pjevač ističe da mu je otac za života bio - srećan.

"On je bio mnogo srećan dok je bio živ, ali i moja majka i ostala familija. A što se tiče početaka, meni niko nije pomogao. Sam sam sve. Nastupao sam u Bosni u jednoj kafani i tada se desila prva ponuda da snimim album, sve ostalo je istorija ", kazao je Aličić.

Ljuba je 45 godina u braku sa Željanom i priznaje da je njega sve te godine "trebalo izdržati".

"Njoj sam posvetio i "U Šapcu kraj Save, jednu malu njene oči plave" jer ona ima plave oči i, naravno, pjesmu "Svirajte mi za Željanu". Imamo dva sina. Moja supruga me mnogo razumije i hvala joj na tome. Mnogo je teško održati zajednicu. Kad pogledamo kako se razvode, svađaju, tamo-ovamo, hvala bogu, kod mene toga nema. Ali treba izdržati Ljubu Aličića", istakao je pjevač za Kurir.

Aličić je ranije pričao i da ga je otac tukao.

"Dobijao sam mnogo batina od oca. Nije želio da se bavim muzikom, pa mi je branio da pjevam. Uvijek je govorio: "Slijepče, bez osam razreda ne možeš biti ni čistač ulica", ali ja sam tjerao po svom. Neki ljudi iz predgrađa Subotice su pitali da li bih otišao u Suboticu da pjevam. Rekao sam da hoću, ali me je zanimalo ko će svirati. Oni su rekli da imaju svoje svirače, a moje je samo da pjevam i ja sam pristao. Rekao sam sestri da idem, ali da ocu i majci ne govori ni riječ. Tamo su me ljudi zavoljeli, uzimali smo mnogo para", ispričao je Ljuba Aličić svojevremeno u emisiji "Ispovijest" na Hepiju.

Tada je rekao da je dobijao batine kad god se ne bi vratio kući u dogovoreno vrijeme.

"Kada je otac saznao gdje sam, došao je po mene, ubio boga u meni u kafani i vratio me kući. Bio sam sav u ranama. Posle dva dana opet pobjegnem, otac me opet vrati i ponovo sve isto. Dogovorim se sa vlasnikom da me sakrije ako dođe otac, ali on opet kaže da sam tu", prisjetio se pjevač.

