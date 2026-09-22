Rusija je tokom noći žestoko napala industrijska i energetska postrojenja širom Ukrajine. U udarima na Dnjepar poginulo je troje ljudi, dok je 100.000 građana na sjeveru ostalo bez struje.

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Rusija je tokom noći izvela napade na industrijska postrojenja na jugoistoku i u centralnom dijelu Ukrajine. Prema izvještajima ukrajinskih zvaničnika, poginulo je troje ljudi, a udar na sjeveru zemlje ostavio je hiljade stanovnika bez struje, prenosi Rojters.

Napadi u Dnjepropetrovskoj oblasti

Regionalni guverner Oleksandr Hanža objavio je na Telegramu da je Moskva gađala industrijske kompanije u Dnjepru, Krivom Rogu i Pavlogradu, gradovima u Dnjepropetrovskoj oblasti. U napadima na četiri okruga te regije Rusija je koristila projektile, dronove i artiljeriju. U Dnjepru je poginulo troje ljudi, a šestoro je povređeno. Hanža je dodao da su u gradu teško oštećeni poslovni prostori i skladišta.

Nakon više od četiri i po godine rata, borbe na prvoj liniji uglavnom stagniraju. Stoga su Moskva i Kijev poslednjih mjeseci pojačali napade na kompanije, luke, logistiku i druge privredne ciljeve kako bi oslabili ratne kapacitete suprotne strane.

Projektili, dronovi i udari na energetiku

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija u noćnom napadu koristila neodređen broj protivbrodskih i balističkih projektila Oniks, četiri krstareće rakete i 212 dronova. Hanža je naveo da su preduzeća oštećena i u Pavlogradu i Krivom Rogu, rodnom gradu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Lokalna elektrodistributivna kompanija objavila je da je zbog ruskog napada na energetsko postrojenje u susjednoj oblasti bez struje ostalo gotovo 100.000 potrošača u sjevernoj, Černigovskoj oblasti. Moskva je izvela i masovni napad na centralnu Poltavsku oblast. Guverner Vitalij Djakivnič izvijestio je da su tamo pogođeni industrijska kompanija i objekat ključne infrastrukture.