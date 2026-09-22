Greg Rusedski analizira greške Karlos Alkaraza tokom 2026. godine i upoređuje ga sa Janikom Sinerom, koji bolje upravlja svojim kalendarom.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je u 2026. godini samo jedan grend slem, iako je u jednom trenutku djelovalo da niko ne može da ga zaustavi. Igrao je nevjerovatno na Australijan openu, gdje je u finalu pobijedio Novaka Đokovića, posle čega je kod njega došlo do povrede šake, tendosinovitisa, zbog kog je pauzirao sve do US Opena.

Na njemu, vidjeli smo, nije bio ni blizu "one" forme i zaustavljen je u četvrtfinalu protiv Bena Šeltona, a prema ocjeni britanskog tenisera Grega Rusedskog - napravio je veliku grešku što je žurio.

Gdje je pogrešio Alkaraz?

Alkaraz je 2026. godinu počeo nezaustavljivo i videli smo da je osvojio Australijan open, trijumfovao je u Dohi, a zatim vezao učešća u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu i Barseloni - gdje se i povrijedio. Baš u tome Rusedski vidi uzrok Alkarazove povrede, vezane turnire i veliko opterećenje.

"Mislim da je zdravlje vaše najveće bogatstvo i morate da stavite akcenat na ono što vam je važno. Da li je to osvajanje što većeg broja velikih turnira? Da li je to osvajanje što većeg broja titula? Da li je to završetak godine na prvom mjestu? Tu morate da sjednete sa timom i analizirate te stvari i mislim da će oni to uraditi", rekao je Rusedski u svom podkastu.

"Janik Siner to ne radi"

Za primjer je Rusedski uzeo Janika Sinera, trenutno najvećeg Alkarazovog rivala, za koga kaže da bolje dozira "kalendar", pa tako nije igrao nijedan turnir između Monte Karla i Madrida.

"Ne vjerujem da će Karlos dva puta napraviti istu grešku. Mislim da je Siner do sada vodio karijeru gotovo besprekorno, osim malog problema sa koljenima, za koji mislim da je nastao posle onog proklizavanja u prvom kolu Vimbldona. Ali, on nam to neće pokazati", rekao je Rusedski.

"Ne zaboravite otkaz"

Karlos Alkaraz je i pre Australijan opena odigrao nekoliko egzibicionih mečeva, što Rusedski smatra da je greška, bez obzira na novac koji slijedi, dok podsjeća i da je raskinuo saradnju sa trenerom Huanom Karlosom Fererom.

"Na Australijan openu velika vijest bila je to što je Alkaraz prekinuo saradnju sa Huanom Karlosom Fererom, a zatim prvi put osvojio Australijan open. Ali takođe je mnogo igrao tokom perioda priprema za turnir. Mislim da tu mora da bude malo odlučniji. Manje egzibicionih mečeva, manje vremena na terenu, malo odmora, udaljiti se od tenisa, a zatim se pravilno vratiti treninzima", zaključio je Rusedski.