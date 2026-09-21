Predsjednik Višeg suda u Podgorici, Zoran Radović smatra da je odluka o obustavi postupka protiv Mijajlovića i ostalih nezakonita.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Aktuelno stanje u pravosuđu ponovo otvara ključna pitanja o radu i efikasnosti sudstva. Predsjednik Višeg suda u Podgorici, Zoran Radović smatra neodmjerenom izjavu specijalnog tužioca Vukasa Radonjića da je odluka Višeg suda da se obustavi postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić, Predraga Boškovića, nezakonita i opasna po Crnu Goru, prenosi RTCG.

Prema optužnici SDT-a, oni se terete za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka.

„Kako neko može tvrditi u toj fazi, tek nakon donošenja odluke, da je ona nezakonita? Zakonitost odluke može se ispitati samo od strane drugostepenog suda u žalbenom postupku. S druge strane, vrlo je neodmjereno i opasno davati takve izjave od strane tužilaštva. Izjave koje stvaraju zabunu u javnosti i koje, s druge strane, mogu dovesti do dodatnog nepovjerenja u rad sudstva“, kazao je Radović.

Smatra da takva izjava ni u kom slučaju ne doprinosi ulozi koju sud ima u sudskom sistemu.

„Očigledno je da tužilaštvo pomalo zanemaruje koja je to procesna uloga državnog tužioca u krivičnom postupku“, kazao je Radović.

On je istakao da državni tužilac ne može imati više prava u postupku i ne može tražiti za sebe više od toga.

„Davanje ovih izjava u ovoj fazi, i to neposredno nakon što su primili odluku Krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici, zaista je nešto što apsolutno ne doprinosi ni zakonitoj ulozi tužilaštva koja je uspostavljena Zakonikom o krivičnom postupku“, kazao je on.

Istakao je da su izjave poput Radonjićeve direktan udar na nezavisnost sudstva, te da mu nije jasno zašto nije reagovao Sudski savjet, jer je to bila njihova obaveza. Radović je kazao da je pritisaka na sud bilo sa svih strana.

„Međutim, sud je taj koji treba da donese pravilnu i zakonitu odluku na osnovu pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja i baziranu na odredbama Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku. Uloga suda nije da se udvara ovim ili onim medijima, ovim ili onim političkim strankama, već da donosi pravilne i zakonite odluke koje ponekad mogu i da šokiraju javnost“, istakao je predsjednik Višeg suda.

Smatra da je u posljednje vrijeme učinjeno mnogo toga, naročito u Specijalnom odjeljenju, da se poboljša efikasnost postupka, da se smanji njegovo trajanje, da se donese veliki broj presuda, piše "Rtcg".

“U prošloj godini od 1. januara do 18. septembra donijeto je 36 presuda u Specijalnom odjeljenju. U istom tom periodu ove godine, doneseno je 50 presuda, što je preko 30 odsto više nego u prošloj godini. Smanjila se dužina prvostepenog postupka za oko 43 odsto. Imamo tri pravosnažne osuđujuće odluke koje tretiraju dokaze na osnovu skaj aplikacije. Imamo pravosnažno osuđenih državnih tužilaca, bivšeg direktora Uprave policije, predsjednike opština, ministre”, kazao je Radović.

Ono gdje, prema njegovom mišljenju, ima mjesta za unapređenje, je oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

“Međutim i to dolazi na tapet. Sa pravosnažnim okončanjem brojnih postupaka, gdje su brojne presude u žalbenoj fazi, doći će i do oduzimanja imovine stećene kriminalnom djelatnošću, u većem obimu, pa će i to uticati na poboljšanje percepcije i povjerenja u pravosuđe”, rekao je predsjednik Višeg suda.

Kada je riječ o vetingu, on je prokomentarisao da je veliki broj sudija ili otišao u penziju, ili dao ostavku.

“Tako da je na sceni bio neki tihi veting. Dolazi do smjene generacija. međutim, i dalje imamo problem sa popunjavanjem kadra u pravosuđu, naročito kada je riječ o SPO gdje mi nemamo dovoljno kvalitetnih sudija za tu oblast u Osnovnim sudovima. A pojedinci koji imaju taj kvalitet, zbog težine posla i raznih pritisaka i ograničenja privatnosti, se ne javljaju za tu funkciju”, rekao je Radović.