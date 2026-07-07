Top 7 kafanskih pesama uz koje muškarci najviše plaču: Ultimativne himne muškog derta i kajanja

Iako je mnogo narodnjaka koji gađaju u dušu, ovih sedam su najčešće spominjani, a dodali smo i još neke numere koje imaju posebnu težinu

Izvor: printscreen/youtube/ Šaban Šaulić

Kažu da kafana nije samo mesto za piće, već "jedina" institucija u kojoj je muškarcima dozvoljeno da bez stida pokažu ranjivost. Iako je spisak teških narodnih pesama uz koje se pati predug i svako ima svog ličnog "dželata", u kafanskim pričama i anketama se nekoliko numera ubedljivo najčešće pominje kao nezaobilazni pokretač suza.

To su oni univerzalni klasici koji imaju moć da "otključaju" i najtvrđa srca, jer pogađaju pravo u živac i nepogrešivo bude stare rane.

Ovo su pet najvećih i najčešće pominjanih kafanskih hitova zbog kojih muškarci ostavljaju dušu na "kariranim stolnjacima":

1. Toma Zdravković - Dotak'o sam dno života

Ovo nije obična priča o nesrećnoj ljubavi, već hronika apsolutnog muškog brodoloma. Tekst pogađa onaj najteži osećaj - kada čovek shvati da je izgubio sve: i novac, i prijatelje, i ženu, pa na kraju i sopstveni ponos. U tom trenutku se u kafani ne plače samo zbog nje, nego zbog sopstvenog života koji je polako otišao u nepovrat dok je na stolu ostala samo prazna čaša.

2. Šaban Šaulić - Nisi me volela u ono vreme

Pesma svih onih koji su na svojoj koži osetili šta znači biti ostavljen kada nemaš ništa. Priča o ženi koja se vraća tek kada je sve prošlo i kada je prekasno, udara direktno u muški ponos. Kada Šaban pusti glas i zapeva o tome da joj danas ne treba njegova slava, u kafani se ne žali samo za bivšom, već za svim onim teškim godinama kroz koje je čovek morao da prođe potpuno sam.

3. Sinan Sakić - Da se opet rodim

Ultimativna himna muškog derta i kajanja. Tekst pogađa u onu najbolniju tačku svakog muškarca koji je svestan svojih grešaka.

4. Jašar Ahmedovski - Jednoj ženi za sećanje dugo

Jašar je sa ovom numerom napravio pravi spomenik muškoj patnji. Pesma stvorena za trenutke pred fajront, kada čovek pod uticajem alkohola shvati da mu je od najveće ljubavi u životu ostala samo jedna stara, izbledela slika i gomila uspomena. Nostalgija se ovde meša sa tugom za nekim boljim, prošlim vremenima koja se nikada neće vratiti.

5. Ljuba Aličić – Ti ne ličiš ni na jednu

Ova pesma opisuje onu dobro poznatu mušku naviku - traženje bivše u svakoj novoj ženi koja se pojavi u životu. Tekst o tome kako nijedna druga ne može da zameni onu jednu, ma koliko se on trudio da krene dalje, jeste istina koju mnogi muškarci kriju dok su trezni. Međutim, sve kočnice popuštaju i suze kreću same čim Ljuba otpeva prve taktove.

6. Ljuba Aličić - Plačite sa mnom jesenje kiše

Ako je pesma "Ti ne ličiš ni na jednu" priča o uzaludnom traženju zamene, Aličićeve "Jesenje kiše" su čist krik očaja i nemoći. Ovo je jedna od onih pesama koje se u kafani naručuju kada su sve odbrambene kočnice već odavno popustile.

7. Džej Ramadanovski - Gde ću sad, moja ružo

Ova Džejeva pesma je vrhunac one najčistije, detinje nemoći koju muškarac oseti kada ostane ostavljen i potpuno izgubljen. Pesma koja, neretko, natera i one najtvrđe "muškarčine" da zaplaču.

Još neki hitovi koji teraju na suze

Ipak, i pored ovih kultnih hitova, morali smo da istražimo koji su to još hitovi uz koje se uz suze lome čaše, a momci su imali različite predloge: Džej "Upalite za mnom sveće", "Pukni zoro", Šako Polumenta "Kida me", Čeda Marković "Žal iz mladosti", Željko Samardžić "Da me nije", Meho Puzić "Ja ne znam gde je ona", Džej "Vetrovi me lome", Halid Bešlić "Romanija", Mile Kitić i Južni vetar "Ja neću ljepšu", Savo Radusinović "Mnogo sam te zavoleo", Ipče Ahmedovski "Ja te volim, on te ima", "Janjičar"...