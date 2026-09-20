Udaje se ćerka Saše Popovića: Suzana Jovanović progovorila o budućem zetu i iznela detalje

Aleksandra Popović, ćerka Suzane Jovanović, uskoro se udaje.

Izvor: Kurir / Zorana Jevtić

Aleksandra, ćerka Suzane Jovanović i Saše Popovića, uskoro će stati na "ludi kamen", a ponosna majka otkrila je da se porodica raduje dolasku novog člana.

Suzana je istakla da joj pažnja, razumijevanje i topla riječ okruženja u svim trenucima izuzetno mnogo znače.

Pogledajte kako Aleksandra izgleda:

"Hvala dragom Bogu meni ne treba ništa, samo lijepa riječ. To je besplatno, to ne košta. Keba je dolazio i uvijek pita kako sam, kako izdržavam. Ima tu još ljudi, ali opet kažem ne treba da dolaze, da imaju ni obavezu prema meni da mi nešto duguju, da nešto moraju. Danas ne moraš ništa ako ne želiš. Ni od moje djece ne očekujem ništa, oni su formirani ljudi, uskoro ću imati i zeta i moja Aleksandra se udaje, svi su tu, puna je kuća, da imam punu kuću unučića. Ja ljude volim čak i one koji su me povrijedili. Neću taj teret da nosim na leđima čitav život", rekla je Suzana.

Suzana se osvrnula i na prijatelje i saradnike Saše Popovića, kao i na to što neki od njih nisu došli na pomen.

"Nisam ja to tako drastično shvatila, ne moraju da dođu na pomen. Sale za koga je uradio nešto on će osetiti potrebu da dođe i da upali svijeću. Vidjećemo na sledećoj godišnjici ko će da se pojavi, sve manje i manje. Svi smo u užurbanom životu, svi žure da nešto naprave, stvore... Sve što sam Saletu poslala je garderoba koja je kupljena u Parizu, ništa nije ponio sa sobom. Moramo se restartovati", rekla je ona u emisiji "Premijera vikend specijal".

Na kraju je još jednom istakla da se raduje novom životnom poglavlju svoje ćerke i dolasku zeta u porodicu.

"Djeca su mi odrasli ljudi, Aleksandra će uskoro stati na ludi kamen, tu je moj zet Igor. Došlo je vreme da se mama posveti sebi."