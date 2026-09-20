Tradicionalno, Napoli teško gubi utakmice na stadionu “Artemio Franki” u Firenci, a tako je bilo i u nedjeljnom matine terminu petog kola italijanske Serije A.
Izabranici Paola Vanolija dočekali su Napolitance s namjerom da prekinu crnu seriju u kojoj su posljednji put slavili u proljeće 2018. godine, ali u tome nisu uspjeli ponajviše zahvaljujući golmanu reprezentacije Srbije Vanji Milinković Saviću.
FIORENTINA - NAPOLI 1:1 (0:1)
Fiorentina je bolje ušla u utakmicu i u prvih 20 minuta dva puta pogađala okvir gola Napolija.
Najprije je prečku pogodio Arthur Ata, a potom i Nikolo Fađoli, čiji je udarac uz pomoć prečke odbranio srpski reprezentativac Vanja Milinković Savić.
Uzvratili su gosti iz Napulja preko Matijas Olivere, koji je uzdrmao stativu u 22. minutu, da bi već u narednom napadu poveli nakon kornera Matea Politana.
Neshvatljiva je bila reakcija odbrane “ljubičastih” koja je potpuno ostavila samog Bilija Gilmura, koji je neometan iz prve pogodio mrežu - 0:1.
GOOOAL! ⚽️ B. Gilmour— Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ)September 20, 2026
Fiorentina 0-(1) Napolipic.twitter.com/UDfs1X3nuv
Već početkom drugog poluvremena, domaći su izjednačili udarcem Alehandra Himeneza sa ivice kaznenog prostora. Lopta je na putu prema golu, zakačila nekog od igrača Napolija, promijenila smjer i prevarila Milinković Savića - 1:1.
GOOOAL! ⚽️ A. Jimenez— Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ)September 20, 2026
Fiorentina (1)-1 Napolipic.twitter.com/yruLk41SSC
Golman Srbije spasio je Napoli u 63. minutu kada je fantastično reagovao na šut Viktora Valdepenasa spriječivši potpuni preokret na “Artemio Frankiju”.
Do kraja su gosti sa “Dijega Maradone” bili bliži pogotku, u nekoliko navrata je golman Viola David de Hea odlično intervenisao, pa su bodovi podijeljeni. Bio je to prvi ovosezonski remi za obje ekipe.
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(MONDO)