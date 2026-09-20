Nakon saslušanja, koje je obavljeno u prisustvu branioca, postupajući tužilac predložio je sudu određivanje mjera nadzora radi nesmetanog nastavka krivičnog postupka

Izvor: Uprava policije

U Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Bijelom Polju saslušan je vozač autobusa M.G. (53) iz Aleksinca u Srbiji, koji je upravljao autobusom sa učenicima podgoričke Osnovne škole „Pavle Rovinski“ kada je došlo do saobraćajne nezgode na magistralnom putu Kolašin–Mojkovac, prenose Vijesti.

Nakon saslušanja, koje je obavljeno u prisustvu branioca, postupajući tužilac predložio je sudu određivanje mjera nadzora radi nesmetanog nastavka krivičnog postupka.

M.G. je prethodno bio uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Rukovodilac ODT-a u Bijelom Polju Vladan Đalović kazao je za Vijesti da su, na osnovu do sada prikupljenih podataka, tužilaštvo i sud preduzeli mjere kako bi se obezbijedilo nesmetano vođenje postupka.

„Imajući u vidu činjenice prikupljene u dosadašnjem toku postupka, postupajući državni tužilac je nadležnom sudu predložio određivanje mjera nadzora u cilju nesmetanog vođenja daljeg krivičnog postupka“, kazao je za Vijesti rukovodilac ODT- a u Bijelom Polju Vladan Đalović.

Đalović je pojasnio da sud može odrediti jednu ili više mjera nadzora ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju na mogućnost da bi okrivljeni mogao pobjeći, sakriti se, napustiti mjesto boravka ili otići u drugu državu, odnosno ometati dalji tok postupka.

„U konkretnom slučaju je predložena mjera nadzora - obaveza povremenog javljanja određenom državnom organu iz člana 166 stav 2 tačka 4 Zakonika o krivičnom postupku“, rekao je Đalović za Vijesti.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, vozač u trenutku nezgode nije bio pod dejstvom alkohola. Tačne okolnosti i uzrok udesa biće utvrđeni nakon sprovedenih vještačenja.

M.G. ima prijavljeno privremeno boravište u Budvi.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 20:30 u mjestu Štitarička Rijeka, na magistralnom putu između Mojkovca i Kolašina. Autobus budvanskih registarskih oznaka BD BD 026, kojim upravlja kompanija „Eurocompass“, udario je u kamenu kosinu.

U autobusu je bila đačka ekskurzija učenika OŠ „Pavle Rovinski“ iz Podgorice. Prema zvaničnim informacijama, u nezgodi su povrijeđeni vođa puta Vasilija Šarović, troje djece i još jedna odrasla osoba.

Troje djece i jedna odrasla osoba zadobili su lakše tjelesne povrede i, nakon ukazane medicinske pomoći, otpušteni su na kućno liječenje u dobrom opštem stanju.

Vasilija Šarović je, zbog zadobijenih teških tjelesnih povreda, transportovana u Klinički centar Crne Gore (KCCG).