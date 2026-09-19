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"Suzana Jovanović mi se nije javila": Živkica Miletić tražila pomoć od Popovićeve udovice, ona je odbila

"Suzana Jovanović mi se nije javila": Živkica Miletić tražila pomoć od Popovićeve udovice, ona je odbila

Autor Ana Živančević
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Živkica Miletić nastupila je na šabačkom vašaru nakon duže pauze, pričajući o kolegama i sjećanju na Šabana Šaulića.

Živkica Miletić tražila pomoć od Popovićeve udovice, ona je odbila Izvor: Printscreen/Youtube/Grand

Pjevačica narodne muzike Živkica Miletić nastupila je večeras na čuvenom šabačkom vašaru, gdje se pred publikom pojavila poslije duže pauze.

Pored atmosferu koju je dovela do usijanja, Živkica se u razgovoru dotakla i privatnih odnosa sa kolegama sa estrade, kao i nedavnih pisanja u medijima. Posebno pažnju privukla je njena izjava o koleginici Suzani Jovanović:

"Nakon natpisa koji su se pojavili u medijima o Suzani Jovanović, ona mi se nije javila. Ali nema veze, ne ljutim se ja na nju", poručila je pjevačica u svom prepoznatljivom, mirnom tonu.

Osim o odnosima na estradi, Živkica se sa velikim poštovanjem i emocijama prisjetila i svog pokojnog kolege i kralja narodne muzike, Šabana Šaulića, istakavši koliko je njegov trag u muzici neizbrisiv i koliko joj nedostaju vremena kada su nastupali zajedno.

Publika na Šabačkom vašaru dočekala je pjevačicu gromoglasnim aplauzom, čime je još jednom potvrdila da je njeni hitovi i dalje prate gdje god da se pojavi.

Podsjetimo, Živkica je nedavno govorila o svom odnosu sa Suzanom Jovanović.

"Sa Suzanom sam bila veoma dobra prije nego što se udala za Sašu. Jednom sam je pitala da dođem u 'Grand', a ona mi je rekla da ne može da mi pomogne i da pitam Sašu. I dalje je volim. Žao mi je Saše. On je iznjedrio mnoge pjevače. Ne znam da li su se njih dvoje ogriješili o mene, ja nisam bila uporna. Nije me ona tada povrijedila, možda je tako trebalo da se obratim Saši. Sad se sa Suzanom ne viđam i ne čujem. Udaljile smo se, a bile smo veoma bliske. Ni kad je Saša preminuo, nismo se čule", istakla je pjevačica.

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

Živkica Miletić suzana jovanović

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