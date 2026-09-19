"Suzana Jovanović mi se nije javila": Živkica Miletić tražila pomoć od Popovićeve udovice, ona je odbila

Živkica Miletić nastupila je na šabačkom vašaru nakon duže pauze, pričajući o kolegama i sjećanju na Šabana Šaulića.
Pjevačica narodne muzike Živkica Miletić nastupila je večeras na čuvenom šabačkom vašaru, gdje se pred publikom pojavila poslije duže pauze.
Pored atmosferu koju je dovela do usijanja, Živkica se u razgovoru dotakla i privatnih odnosa sa kolegama sa estrade, kao i nedavnih pisanja u medijima. Posebno pažnju privukla je njena izjava o koleginici Suzani Jovanović:
"Nakon natpisa koji su se pojavili u medijima o Suzani Jovanović, ona mi se nije javila. Ali nema veze, ne ljutim se ja na nju", poručila je pjevačica u svom prepoznatljivom, mirnom tonu.
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Osim o odnosima na estradi, Živkica se sa velikim poštovanjem i emocijama prisjetila i svog pokojnog kolege i kralja narodne muzike, Šabana Šaulića, istakavši koliko je njegov trag u muzici neizbrisiv i koliko joj nedostaju vremena kada su nastupali zajedno.
Publika na Šabačkom vašaru dočekala je pjevačicu gromoglasnim aplauzom, čime je još jednom potvrdila da je njeni hitovi i dalje prate gdje god da se pojavi.
Podsjetimo, Živkica je nedavno govorila o svom odnosu sa Suzanom Jovanović.
"Sa Suzanom sam bila veoma dobra prije nego što se udala za Sašu. Jednom sam je pitala da dođem u 'Grand', a ona mi je rekla da ne može da mi pomogne i da pitam Sašu. I dalje je volim. Žao mi je Saše. On je iznjedrio mnoge pjevače. Ne znam da li su se njih dvoje ogriješili o mene, ja nisam bila uporna. Nije me ona tada povrijedila, možda je tako trebalo da se obratim Saši. Sad se sa Suzanom ne viđam i ne čujem. Udaljile smo se, a bile smo veoma bliske. Ni kad je Saša preminuo, nismo se čule", istakla je pjevačica.
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Izvor: Kurir/ MONDO