Poljski Vladin centar za bezbjednost izdao je hitno obavještenje građanima u istočnim regijama da odmah potraže bezbjedno mjesto, dok su vojne snage aktivirale avijaciju zbog mlaznog drona koji se opasno približio državnoj granici.

Izvor: ARTUR RESZKO/PAP

Stanovnici dveju regija na istoku Poljske dobili su upozorenje da potraže sklonište zbog velikog ruskog vazdušnog napada na zapad Ukrajine. U pograničnom području oglasile su se sirene, poljska vojska podigla je borbene avione, a privremeno je obustavljen i saobraćaj na aerodromima Lublin i Žešov, piše Kyiv Post.

"Upozorenje! Upozorenje! Upozorenje! Opasnost od vazdušnog napada. Pronađite bezbjedno mjesto. Sledite uputstva nadležnih službi. Čekajte dalja obavještenja",objavio je poljski Vladin centar za bezbjednost (RCB).

Riječ je o ozbiljnijem upozorenju od onih koja su stanovnici istih područja dobijali posljednjih dana. U ranijim porukama vlasti su ih obavještavale da Rusija napada Ukrajinu i da poljski vojni avioni djeluju u tom području te su ih pozivale da prate dalja obavještenja.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je u Varšavi da je Rusija izvela "masivan, veoma brutalan napad" na zapad Ukrajine, u neposrednoj blizini poljske granice.

"Vjerovatno je ponovo napadnuta benzinska stanica. Došlo je do snažne eksplozije. Podigli smo i naše avione", rekao je Tusk, govoreći o području oko Jahodina, nedaleko od poljskog graničnog prelaza Dorohusk.

Prema njegovim riječima, slični ruski napadi na tom području izvedeni su i dva dana ranije te tokom noći.

Poljsko Operativno komandovanje naknadno je objavilo da se dron na mlazni pogon velikom brzinom približavao poljskoj granici. Letjelica se, prema prvim informacijama, srušila ili je oborena oko četiri kilometra unutar ukrajinske teritorije.

"Još provjeravamo zapise iz naših sistema, ali prve informacije ukazuju na to da je najvjerovatnije pogodio cilj ili je neutralisan četiri kilometra s druge strane granice, na ukrajinskoj teritoriji", rekao je za poljsku agenciju PAP portparol vojske, potpukovnik Jacek Goriševski.

Aerodromi u Lublinu i Žešovu privremeno su obustavili saobraćaj kako bi vojni avioni mogli nesmetano da djeluju.