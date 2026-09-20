Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica lišili su danas slobode V.P (47) iz Podgorice, zbog počinjenog prekršaja iz čl.7 st.2 Zakona o javnom redu i miru – naročito drsko ponašanje.

Izvor: Uprava policije

Iz Uprave policije je saopšteno da je policija u Podgorici danas uhapsila dr Vladimira Peruničića (47) zbog sumnje da se 14.septembra ispred marketa u Bloku IX drsko ponašao prema jednoj ženi.

Oštećena je događaj prijavila policiji.

“Policijski službenici su postupili po prijavi, identifikovali lice i od njega uzeli izjavu na zapisnik na navedene okolnosti. Prikupljene su i druge činjenice koje su ukazale na to da je prijavljeno lice počinilo navedeni prekršaj”, piše u saopštenju.

Peruničić će u danas, uz prekršajnu prijavu, biti priveden Sudu za prekršaje u Podgorici.