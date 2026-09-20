Tajna vitalnosti Sofije Loren za 92. rođendan: Jelo iz djetinjstva koje slavnoj glumici čuva zdravlje i liniju

Sofiji Loren je omiljena namirnica iz detinjstva patlidžan, povrće koje ima 6 važnih benefita.

Izvor: H.F.P.A./THA / Hollywood Archive / Profimedia

Čuvena italijanska glumica Sofija Loren danas proslavlja svoj 92. rođendan. Iako je odrasla u izuzetno teškim uslovima tokom Drugog svjetskog rata, kako su prenosili strani mediji, jedan majčin recept iz djetinjstva joj je i dan danas nezamjenljiv - način na koji umije da sprema patlidžan.

Iako se o tome ne govori često, patlidžan je povrće sa malo ugljenih hidrata i sa niskim glikemijskim indeksom koje ima zaista mnogo benefita koji mogu pozitivno da utiču na zdravlje.

1. Vjeran je saveznik prilikom mršavljenja

Ukoliko želite da stavite svoju tjelesnu težinu pod kontrolu, patlidžan može da vam pomogne u tome jer:

Sadrži malo ugljenih hidrata i ne sadrži skrob - Ishrana sa malo ugljenih hidrata može da bude efikasna za mršavljenje. Jedna šolja patlidžana, što je otprilike količina veličine teniske loptice, sadrži nešto manje od 5 grama ugljenih hidrata.

- Ishrana sa malo ugljenih hidrata može da bude efikasna za mršavljenje. Jedna šolja patlidžana, što je otprilike količina veličine teniske loptice, sadrži nešto manje od 5 grama ugljenih hidrata. Bogat je izvor vlakana - Patlidžan sadrži vlakna koja mogu da produže osjećaj sitosti, pa time i da doprinesu gubitku kilograma.

- Patlidžan sadrži vlakna koja mogu da produže osjećaj sitosti, pa time i da doprinesu gubitku kilograma. Ima malo kalorija - Jedna šolja sirovog, isjeckanog patlidžana sadrži samo oko 20,5 kalorija, što ga čini zahvalnom namirnicom za pripremu obroka tokom procesa mršavljenja.

2. Obiluje i vitaminima i mineralima

Takođe, patlidžan u sebi sadrži značajan broj jedinjenja koja potpomažu kvalitetniji rad našem organizma, kao što su:

Mangan - Neophodan je za razgradnju ugljenih hidrata, holesterola i glukoze (šećera). Takođe, učestvuje i u regeneraciji kostiju i podržava funkciju imunog sistema.

- Neophodan je za razgradnju ugljenih hidrata, holesterola i glukoze (šećera). Takođe, učestvuje i u regeneraciji kostiju i podržava funkciju imunog sistema. Folat - Pomaže u stvaranju DNK i crvenih krvnih zrnaca, ali može i da doprinese sprečavanju određenih urođenih mana tokom trudnoće.

- Pomaže u stvaranju DNK i crvenih krvnih zrnaca, ali može i da doprinese sprečavanju određenih urođenih mana tokom trudnoće. Kalijum - Elektrolit je koji učestvuje u pravilnom radu srca, mišića i nerava.

3. Može da bude i prva linija odbrane od srčanih bolesti

Patlidžan može da pomogne i u zaštiti od kardiovaskularnih bolesti.

Antocijanini, pigmenti koji patlidžanu daju ljubičastu boju, mogu da pomognu u sprečavanju oksidacije LDL ("lošeg") holesterola. Visok nivo LDL holesterola može da dovede do očvršćavanja arterija, što može kasnije da dovede do srčanog ili moždanog udara.

4. Potpomaže kontrolu šećera u krvi

Povrće bez skroba, poput patlidžana, ima nizak glikemijski indeks, što znači da relativno sporo podižu nivo šećera u krvi. Ona usporavaju apsorpciju šećera, što može da spriječi nagli porast njegovog nivoa.

Ako imate dijabetes, ovakve namirnice mogu da budu posebno koristan izbor.

5. Može da doprinese i zdravlju mozga

Patlidžan može da ima zaštitni efekat protiv neurodegenerativnih poremećaja, kao što je Alchajmerova bolest, najčešći oblik demencije. Sadrži i nasunin, antioksidans koji može da zaštiti ćelije od oštećenja povezanih sa preranim starenjem i bolestima.

Nasunin je antioksidans koji može i da smanji upalu u mozgu, ali i da poboljša protok krvi i komunikaciju između sinapsi. Sinapse su mjesta na kojima se nervne ćelije povezuju i međusobno komuniciraju.

6. Povećava unos antioksidanasa

Antioksidansi su jedinjenja odgovorna za pomoć prilikom smanjivanja oštećenja ćelija u organizmu.

Patlidžan sadrži brojne antioksidanse, uključujući tu i polifenole kao što su fenolne kiseline i flavonoidi, ali i ranije pomenute antocijanini.

Usljed pretjerivanja, mogu da nastupe i posljedice

Kao i za gotovo sve namirnice, tako i za patlidžan važi da njegov prekomjeran unos može da dovede do potencijalnih rizika: