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Didi Džej prvi put u javnosti nakon bolesti: Došla u LA na žurku Šarliz Teron, pa se pohvalila da su "porodica"

Didi Džej prvi put u javnosti nakon bolesti: Došla u LA na žurku Šarliz Teron, pa se pohvalila da su "porodica"

Autor Marina Cvetković
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Didi Džej pojavila se prvi put u javnosti nakon višemjesečne pauze zbog zdravstvenih problema i zablistala na humanitarnoj zabavi Šarliz Teron u Los Anđelesu

Didi Džej prvi put u javnosti nakon bolesti Izvor: Instagram pprinstcreen / didijofficial

Nakon povlačenja iz javnosti koje je trajalo nekoliko mjeseci, Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, prvi put se pojavila na jednom velikom događaju. Naime, pjevačica je u subotu, 19. septembra, bila gost na humanitarnoj zabavi koju je u Los Anđelesu organizovala holivudska glumica Šarliz Teron.

Ona je sada podelila slike i snimke a slavnu glumicu je na njima tagovala i stavila natpis: "Podržavam svoju porodicu".

Šarliz Teron je u Los Anđelesu organizovala šestu tradicionalnu humanitarnu zabavu, koja je okupila brojne poznate ličnosti. Cilj događaja bio je prikupljanje novčanih sredstava za fondaciju slavne glumice, koja pomaže mladima u njenoj rodnoj Južnoj Africi.

Didi Janković je za ovu priliku nosila crnu haljinu pripijenu uz tijelo sa velikim šlicem i ogromnim prorezom kod grudi, a ispod nje nije nosila brushalter pa su sve oči bile uprte u nju.

Problemi sa zdravljem 

Didi Džej se od početka godine povukla iz javnosti zbog zdravstvenih problema, pa je njeno pojavljivanje na prestižnom događaju privuklo veliku pažnju. Ovo je ujedno bio i njen prvi javni izlazak nakon duže pauze.

"Ćerka je stalno ležala pored mene" 

Podsjećanja radi, Dijana je nedavno za "Blic" otkrila da je to za nju bio najteži period.

- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Meni je već dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vrijeme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Vjerujem da postoji puno ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost u našoj zemlji ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se puno žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vrijeme pomogli da se izliječe - rekla je Didi Džej.

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