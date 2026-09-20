Didi Džej pojavila se prvi put u javnosti nakon višemjesečne pauze zbog zdravstvenih problema i zablistala na humanitarnoj zabavi Šarliz Teron u Los Anđelesu
Nakon povlačenja iz javnosti koje je trajalo nekoliko mjeseci, Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, prvi put se pojavila na jednom velikom događaju. Naime, pjevačica je u subotu, 19. septembra, bila gost na humanitarnoj zabavi koju je u Los Anđelesu organizovala holivudska glumica Šarliz Teron.
Ona je sada podelila slike i snimke a slavnu glumicu je na njima tagovala i stavila natpis: "Podržavam svoju porodicu".
Didi Džej prvi put u javnosti nakon bolesti: Došla u LA na žurku Šarliz Teron, pa se pohvalila da su "porodica"
Šarliz Teron je u Los Anđelesu organizovala šestu tradicionalnu humanitarnu zabavu, koja je okupila brojne poznate ličnosti. Cilj događaja bio je prikupljanje novčanih sredstava za fondaciju slavne glumice, koja pomaže mladima u njenoj rodnoj Južnoj Africi.
Didi Janković je za ovu priliku nosila crnu haljinu pripijenu uz tijelo sa velikim šlicem i ogromnim prorezom kod grudi, a ispod nje nije nosila brushalter pa su sve oči bile uprte u nju.
Problemi sa zdravljem
Didi Džej se od početka godine povukla iz javnosti zbog zdravstvenih problema, pa je njeno pojavljivanje na prestižnom događaju privuklo veliku pažnju. Ovo je ujedno bio i njen prvi javni izlazak nakon duže pauze.
Didi Džej prvi put u javnosti nakon bolesti: Došla u LA na žurku Šarliz Teron, pa se pohvalila da su "porodica"
"Ćerka je stalno ležala pored mene"
Podsjećanja radi, Dijana je nedavno za "Blic" otkrila da je to za nju bio najteži period.
- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Meni je već dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vrijeme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Vjerujem da postoji puno ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost u našoj zemlji ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se puno žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vrijeme pomogli da se izliječe - rekla je Didi Džej.