Nakon saslušanja osumnjičenog, državni tužilac je donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policije – Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv D.J., zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, na štetu supruge i sina, prenosi CdM.

Prema navodima krivične prijave i prikupljenim dokazima, postoji osnovana sumnja da je D.J. 18. septembra, oko 21 čas, u porodičnoj kući u Bijelom Polju, više puta fizički i verbalno napao članove svoje porodice.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, osumnjičeni je suprugu uhvatio za vrat i snažno stegao, nakon čega joj je uputio prijetnje:

“Sad ću da te zakoljem, progovori jednu da te zakoljem”.

Nakon toga, kako se sumnja, prišao je sinu, uhvatio ga za vrat i stegao, uz prijetnju:

“Udaviću te”.

Tužilaštvo navodi da je D.J. narednog dana, 19. septembra, oko 20:15 časova, ponovo hvatao suprugu za vrat, čime je, prema navodima prijave, kod oštećenih izazvao osjećaj ugroženosti, piše CdM.

Nakon saslušanja osumnjičenog, državni tužilac je donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa.