Inter iz Milana oprostio se od jedne od svojih najvećih legendi, preminuo je Sandro Macola.

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Tužna vijest stiže iz Italije! Fudbalski klub Inter iz Milana oglasio se i potvrdio da je nekoliko sedmica pred 84. rođendan preminuo Sandro Macola, jedan od najvećih igrača koji su kroz istoriju nosili dres tog kluba.

Macola je godinama bio član kluba, dio jedne od njegovih najboljih generacija i na neki način simbol italijanskog velikana jer je to jedini tim za koji je nastupao.

Profesionalnu karijeru u trajanju od čak 17 godina proveo je isključivo u dresu Intera, a čak 11 godina bio je reprezentativac Italije. Za nacionalni tim odigrao je 70 mečeva, što je u to vrijeme bio izuzetan uspjeh zbog manjeg broja utakmica koji su igrali nacionalni timovi.

Sandro Macola je sa Interom osvojio četiri šampionske titule, dva Kupa evropskih šampiona i dva Interkontinentalna kupa, dok je sa reprezentacijom Italije bio šampion Evrope i finalista Svjetskog pvenstva. Bio je prepoznatljiv po svom stilu igre i veoma ubojit, pa je čak i kada nije igrao u napadu nego nešto povučenije sezone završavao kao najbolji strijelac tima. Jednom je bio najbolji strijelac sezone u Seriji A, a jednom podijelio nagradu za najboljeg strijelca Kupa evropskih šampiona. Tada su izjednačeni sa njim bili Ferenc Puškaš iz Real Madrida i Vladica Kovačević iz Partizana.

Nakon igračke karijere Sandro Macola je radio na različitim pozicijama u Interu, a kratko je imao posao u Đenovi i Torinu. Godinama je bio stručni saradnik italijanskih televizijskih kuća, uglavnom za najveća takmičenja poput Svjetskog prvenstva.

Sandro Macola je sin Valentina Macole, legendarnog fudbalera Torina koji je izgubio život u avionskoj nesreći kada je poginula kompletna ekipa. Avion u kojem je bila najbolja generacija Torina i okosnica reprezentacije Italije pao je u italijanskim Alpima i to se do danas smatra jednom od najvećih sportskih katastrofa. Sandro je imao samo šest godina kada je njegov otac poginuo.