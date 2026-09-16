Bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, uhvaćen je kako u javnosti razmjenjuje nježnosti sa poznatom odbojkašicom, nakon čega se oglasio na svom Instagram profilu.

Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89/MONDO/Matija Popović

Sve je iznenadila vijest da su bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić i proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović u vezi. Nedugo zatim, Pantić se on prvi put oglasio na mrežama.

Pogledajte fotografije Maje i Jovana:

Na svom Instagram profilu objavio je emotivnu poruku:

"Hvala ti, Hriste moj, za dobra koja si mi dao i za zla koja podnosim. Slava Tebi, Bože moj", napisao je u objavi Jovan Pantić, koji ne krije da je veoma srećan u vezi sa 5 godina starijom odbojkašicom.

Izvor: Instagram/jokarica89/printscreen

Da je i Maja pronašla sreću pored Jovana Pantića, svjedoči njena objava od prije nekoliko dana:

"I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav", poručila je ona tada na svom storiju.

Već mjesecima su zajedno

Podsjetimo, ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako smo saznali, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mjesecima zajedno.

Vidi opis "Hvala ti za sva dobra": Jovan Pantić se oglasio nakon saznanja o vezi sa Majom Ognjenović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kako priča naš izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.

Podsjetimo, i Jovan i Maja iza sebe imaju brakove, on dva, od kojih poslednji sa pjevačicom Marijom Mikić, dok je ona nedavno oknčala 9 godina dug brak sa Danilom Ikodinovićem.

Pogledajte kako su Marija i Jovan izgledali kao par: