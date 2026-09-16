Bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić, uhvaćen je kako u javnosti razmjenjuje nježnosti sa poznatom odbojkašicom, nakon čega se oglasio na svom Instagram profilu.
Sve je iznenadila vijest da su bivši muž Marije Mikić, Jovan Pantić i proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović u vezi. Nedugo zatim, Pantić se on prvi put oglasio na mrežama.
Pogledajte fotografije Maje i Jovana:
"Hvala ti za sva dobra": Jovan Pantić se oglasio nakon saznanja o vezi sa Majom Ognjenović
Na svom Instagram profilu objavio je emotivnu poruku:
"Hvala ti, Hriste moj, za dobra koja si mi dao i za zla koja podnosim. Slava Tebi, Bože moj", napisao je u objavi Jovan Pantić, koji ne krije da je veoma srećan u vezi sa 5 godina starijom odbojkašicom.Izvor: Instagram/jokarica89/printscreen
Da je i Maja pronašla sreću pored Jovana Pantića, svjedoči njena objava od prije nekoliko dana:
"I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav", poručila je ona tada na svom storiju.
Već mjesecima su zajedno
Podsjetimo, ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Kako smo saznali, par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mjesecima zajedno.
"Hvala ti za sva dobra": Jovan Pantić se oglasio nakon saznanja o vezi sa Majom Ognjenović
Kako priča naš izvor, prvo su išli zajedno na večere, dopisivali su se svakodnevno, viđali su se, išli u romatične šetnje, a potom je ljubav planula i danas su nerazdvojni.
Podsjetimo, i Jovan i Maja iza sebe imaju brakove, on dva, od kojih poslednji sa pjevačicom Marijom Mikić, dok je ona nedavno oknčala 9 godina dug brak sa Danilom Ikodinovićem.
Pogledajte kako su Marija i Jovan izgledali kao par:
"Hvala ti za sva dobra": Jovan Pantić se oglasio nakon saznanja o vezi sa Majom Ognjenović