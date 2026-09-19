On je kazao da rekordni rezultat predstavlja razlog za zadovoljstvo, ali i obavezu da se u narednom periodu radi na unapređenju infrastrukture i dodatnom povećanju rezultata.

Izvor: Mediabiro

Aerodromi Crne Gore (ACG) juče su opslužili tri miliona putnika, čime je ovogodišnji rezultat dostignut gotovo dva i po mjeseca ranije nego prošle godine, saopštio je izvršni direktor kompanije Roko Tolić, prenosi CdM.

„Ta vijest ima poseban značaj s obzirom na to da ove godine do tog sjajnog rezultata dolazimo skoro dva i po mjeseca ranije nego minule, ne zaboravimo, rekordne 2025. godine – kada smo prvi put u istoriji kompanije, i to u decembru opslužili tri miliona putnika. To nije samo statistika već vrlo jasan pokazatelj da je Crna Gora sve dostupnija, da je sve veći interes za njom na ključnim tržištima i da ostvarujemo dobre komercijalne rezultate u pregovorima sa avijacijskim partnerima koji to omogućavaju na ovoj razini“, kaže on.

Tolić ističe da tri miliona putnika više ne treba posmatrati kao krajnji cilj, već kao osnovu za dalji rast i razvoj.

„Želim da vjerujem da je to snažniji razvoj Aerodroma Crne Gore jer će već ovako visok broj putnika neminovno rasti i u bliskoj budućnosti. To ukazuje na prijeku potrebu da infrastrukturu učinimo što adekvatnijom, da bi putnici imali pozitivnije aerodromsko iskustvo jer je poznato, o čemu mi otvoreno govorimo, da komfor sada nije na onom nivou na kom bi trebalo da bude“, dodaje izvršni direktor ACG.

On je kazao da rekordni rezultat predstavlja razlog za zadovoljstvo, ali i obavezu da se u narednom periodu radi na unapređenju infrastrukture i dodatnom povećanju rezultata.

„Ovaj datum i najnoviji rekord predstavljaju povod za slavlje i ovo je trenutak kada treba da zahvalimo zaposlenima i svim partnerima, ali da istovremeno preuzmemo obavezu da nas bolja infrastruktura dočeka u godini koja je pred nama. Mi se već okrećemo prema njoj i već pregovaramo sa brojnim partnerima kako da unaprijedimo ove rezultate koje smo sada ostvarili i kako, zapravo, da pokažemo i dokažemo da još imamo i duha i snage i kapaciteta da prihvatimo brojne avione za narednu, nadam se, još i bolju sljedeću godinu“, naglasio je Tolić.

Vlada Crne Gore ranije je odlučila da formira Međuresorsko koordinaciono tijelo čiji je zadatak da radi na razvoju i povećanju kapaciteta Aerodroma Podgorica i Aerodroma Tivat do početka naredne ljetnje sezone, piše CdM.

Na čelu tog tijela je premijer Milojko Spajić, dok su njegovi članovi predstavnici Ministarstva javnih radova, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstva finansija, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva odbrane i Aerodroma Crne Gore.

Stručni tim treba da ubrza pripremu i realizaciju hitnih projekata tokom narednog perioda, kao i da obezbijedi pravovremeno uklanjanje administrativnih, planskih, imovinsko-pravnih, finansijskih i drugih prepreka, u okviru zakonskih nadležnosti.

Pored hitnih rješenja koja bi trebalo realizovati tokom 2027. godine, među prioritetima je i izrada Master plana, koji će predstavljati osnovu dugoročnog razvoja Aerodroma Podgorica i Aerodroma Tivat.

Za izradu tog specifičnog avijacijskog dokumenta potreban je međunarodni partner sa dugogodišnjim iskustvom u toj oblasti. Master planom će biti definisani konkretni pravci i koraci razvoja kompanije u narednih deset godina.

Kada je riječ o Aerodromu Podgorica, među ključnim infrastrukturnim projektima su izgradnja novog terminala, rekonstrukcija i proširenje platforme, kao i rekonstrukcija i produženje poletno-sletne staze.

Cilj je da podgorički aerodrom bude osposobljen za prihvat i otpremu širokotrupnih aviona, što bi omogućilo i direktnu povezanost Crne Gore sa udaljenim svjetskim destinacijama.

Na Aerodromu Tivat planirana je izgradnja novog terminala, nove pristanišne platforme i rulne staze, kao i sveobuhvatna rekonstrukcija poletno-sletne staze.