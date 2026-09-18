Nakon kraha ljubavi sa pjevačicom Marijom Mikić, Jovan Pantić je sreću pronašao kraj odbojkašice Maje Ognjenović, sa kojom je već mjesecima u emotivnoj vezi.

Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89

Šira javnost ga je upoznala kao bivšeg muža pjevačice Marije Mikić, a sada i kao novog emotivnog partnera naše proslavljene odbojkašice Maje Ognjenović.

Jovan je sa Marijom u malom vremenskom razmaku dobio ćerku i sina, a takođe ima i starijeg sina iz prethodne veze. On je nedavno podijelio fotografiju sa ćerkicom i obratio joj se emotivnim riječima, a tada je istakao da vjeruje da je ona jedina žena, pored njegove majke i sestre, koja ga neće izdati

"Ona je moja slabost"

- Ona je neko zbog koga dišem drugačije, neko zbog koga učim da budem bolji. Moja mala djevojčica, jedina djevojčica među mojom djecom, ona je posebna nit koja stoji ispred svakog mog koraka i svake odluke. Pored mojih sinova, i svaki od njih je moj poseban svet, ali ona… ona je djevojčica. Ona je osećajnija, nežnija, ona je moj odraz u najčistijem obliku, moja slabost i moja najveća snaga u isto vrijeme. U njenim očima vidim i sebe malog i sebe najboljeg, onog kakav želim da ostanem zauvijek. Zato je moja ljubav prema njoj nešto što ne umijem da izmjerim. Ona je jedina žena, pored moje majke i moje sestre, za koju znam da me nikada neće izdati, sve dok dišem i dok me ima. Ona je moj oslonac i moj razlog da biram dobro i mir, čak i kada bih mogao drugačije - napisao je Jovan i dodao:

Pogledajte Jovana sa djecom:

Vidi opis "Moja tišina je njen štit": Sve oči uprte u romansu Jovana i Maje, sad otvorio dušu o svom najvećem osloncu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89 Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89 Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89 Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Znaju kroz šta sam prošao"

- Ljudi koji su mi bliski znaju kroz šta sam prošao za ovih 36 godina života. Znaju moje nesreće, one koje na sreću malo ko doživi, znaju rane koje nosim sa osmjehom, moje borbe, padove i uzdizanja. I posle svega, ja i dalje nosim kostim veselog dječaka sa osmehom na licu i neću ga nikada skinuti, ni kostim ni osmijeh, zbog nje i zbog moje djece. Zbog njih ćutim onda kada bih mogao najviše da kažem. Boli to ponekad do kosti, ali biram njih ispred sebe. Veliki smo onda kada možemo mnogo da kažemo, a ipak odlučimo da ne kažemo ništa. Tada se najviše vidi ljubav, jer biramo njihovu sreću i mir ispred sopstvenog dostojanstva i ponosa. Zbog njih živim, zbog njih ćutim, zbog njih se smijem i kada najviše boli i zbog njih biram da budem bolji svaki dan iznova. Moja tišina je njen štit, a njena sreća je moja radost. Volim te, djevojčice moja.

Veza sa Majom

Nakon razvoda od pjevačice Marije Mikić i saznanju da je ostvario emotivnu romansu sa odbojkašicom Majom Ognjenović, Jovan Pantić prijatno je iznenadio javnost novim porodičnim objavama. On je na društvenim mrežama podijelio seriju emotivnih fotografija na kojima uživa u društvu ćerke i sina koje je dobio u braku sa pjevačicom, sa kojom je ostao u prijateljskim odnosima.

Prisjetimo ih se:

Vidi opis "Moja tišina je njen štit": Sve oči uprte u romansu Jovana i Maje, sad otvorio dušu o svom najvećem osloncu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/screenshot/wwwmarijamikiccom Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: instagram/screenshot/wwwmarijamikiccom Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: instagram/screenshot/wwwmarijamikiccom Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: instagram/screenshot/wwwmarijamikiccom Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: instagram/screenshot/wwwmarijamikiccom Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 8 / 8



