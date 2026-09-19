Pet osoba povrijeđeno je rano jutros u saobraćajnoj nesreći na Zelenom vencu, kada je autobus na liniji 53 izgubio kontrolu, udario u dva taksi vozila, a potom se zakucao u zgradu.

Izvor: 192_rs/instagram

Jutros rano se desila saobraćajna nesreća na Zelenom Vencu, u kojoj su učestvovali autobus, motor i dva putnička vozila, javlja instagram profil 192. Do nesreće je došlo kada je autobus na liniji 53 izgubio kontrolu i udario u dva taksi vozila.

Pet osoba lakše povređeno

U nesreći je lakše povrijeđeno pet osoba kada je autobus na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u dva taksi vozila, rečeno je u Hitnoj pomoći, preniežo je Telegraf pisanje Tanjuga. Nesreća se dogodila jutros u 4.28, a povrijeđeni - muškarac star 53 godine i četiri djevojke od dvadesetak godina, zbrinuti su na licu mjesta i prevezeni u Urgentni centar.

Na profilu 192 objavljene su slike udesa, na kojima se vidi da je autobus udario u jednu od zgrada na "Zelenjaku".

Takođe, vide se i teško oštećena vozila koja su učestvovala u sudaru.