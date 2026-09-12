Saznalo se kako su se Duško i Jelena ponašali prema komšijama dok su bili u braku: Sve isplivalo na vidjelo

Komšije iz Duškovog rodnog Orlovata za domaće medije su progovorile o Tošiću i njegovoj bivšoj supruzi Jeleni Karleuši

Izvor: Instagram / duskotosic, MONDO/Đorđe Milošević

Duško Tošić i Jelena Karleuša godinama su bili jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihov brak često je bio u centru pažnje. Ipak, dok se o njihovom odnosu mnogo pisalo i pričalo, komšije iz Duškovog rodnog Orlovata za domaće medije su otkrile kako se ponašaju kada nema kamera.

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Bivši fudbaler je i ranije zbog brojnih obaveza i putovanja retko boravio u rodnom mjestu, dok je vrijeme koje je provodio u Srbiji uglavnom koristio da bude sa svojim ćerkama.

"Ni Duška ni Jelenu nismo viđali često. Duško inače baš rijetko dolazi, stalno je na putovanjima i najviše vremena provodi sa svojim ćerkama kada je u Beogradu. Kada ih sretnemo, uvijek se prijatno jave. Uvijek su bili ljubazni prema nama" govorile su komšije.

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Iako su se tokom godina u javnosti pojavljivale različite priče o njihovom odnosu, mještani Orlovata kažu da nisu imali običaj da se miješaju u njihov privatni život. Duško je ostao vezan za svoje rodno mjesto i porodicu, a kada god dođe u Orlovat, trudi se da vrijeme provede sa najbližima.

Tošić opčinjeno gledao Jelenu

Podsjetimo, nakon što je palo pomirenje za rođendan, Duško Tošić uživao je i na nastupu svoje bivše supruge Jelene Karleuše u poznatom beogradskom lokalu. Jelena je stigla u minijaturnom kostimu sa leptirićima i čizmama, vidno raspoložena i nasmijana, a unutra ju je dočekalo pravo iznenađenje.

U samom lokalu, Duško je bio vidno raspoložen, iako je sve vrijeme djelovao kao da je pod tremom. Pokušavao je da ne privlači pažnju medija, koji su ga odmah uočili.

Ipak, kako je noć odmicala, Duško se sve više opustio, a posebno ga je pogodila Jelenina pesma "Tihi ubica", za koju je i ona sama više puta istakla da je posvećena upravo njemu.

Vidi opis Saznalo se kako su se Duško i Jelena ponašali prema komšijama dok su bili u braku: Sve isplivalo na vidjelo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram / duskotosic Br. slika: 8 8 / 8

"Ovdje večeras je i moj bivši suprug, pa evo za njega jedna lijepa pesma", rekla je JK uz blagi osmijeh, što je odmah izazvalo oduševljenje u lokalu, dok je tokom pjesme "Kazino" uzviknula: "Ajmo Duško!"

(Kurir/MONDO)