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"Duško za 17 godina braka nije rekao lijepu riječ o meni": Jelena Karleuša otkrila u kakvim je sad odnosima sa Tošićem

"Duško za 17 godina braka nije rekao lijepu riječ o meni": Jelena Karleuša otkrila u kakvim je sad odnosima sa Tošićem

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Jelena Karleuša u emisiji Ognjena Amidžića progovorila o suzama i pomirenju na proslavi Atininog punoljetstva

Jelena Karleuša otkrila u kakvim je sad odnosima sa Tošićem Izvor: Kurir

Pjevačica Jelena Karleuša je prošle nedelje, zajedno sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je godinama u turbulentnom odnosu, prolslavila rođendan ćerki Atine i Nike.

Pjevačica i fudbaler su na proslavi okupili veliki broj prijatelja i estradnih ličnosti, koji su iz prvih redova gledali kako se Jelena i Duško, posle duže vremena, hvale i ljube dok se obraćaju gostima.

Jelena je sada gostujući u emisiji Ognjena Amidžića, progovorila o Dušku i otkrila u kakvim su sada odnosima.

"Taj dan je bila tenzija, njihov rođendan je bio veći stres za mene nego za njih, pa sam se i rasplakala. Duško i ja smo u dobrim odnosima posle niza godina, a nikad nisam čula takvu potvrdu i lijepe reči od Duška",rekla je Jelena i dodala:

Izvor: Pink

"Za 17 godina braka nikad nije o meni rekao lijepu riječ, i značilo mi je. Mi smo sada u dobrim odnosima, vidim po djeci da im mngoo znači kada Duško I ja sjedimo i lijepo pričamo, bili smo dosta dugo neprijatelji,ali sam uvijek govorila - šta god bude bilo, ja bih za Duška život dala jer je on otac moje djece".

Evo šta je Duško rekao za Jelenu pred gostima:

Pogledajte

00:10
Poljubac JK i Tošića na rođendanu naslednica
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pogledajte

00:11
JK i Seka
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

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Tagovi

Jelena Karleuša Duško Tošić

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