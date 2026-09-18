Lejdi Gaga i njen vjerenik Majkl Polanski nedavno su postali roditelji, a sada su otkriveni detalji

Izvor: Instagram printscreen / ladygaga

Vijest da je Lejdi Gaga postala majka iznenadila je svjetsku javnost, a danima se vode polemike na mrežama da li je pjevačica ta koja se porodila ili je bebu dobila pomoću surogat majke, a čak se spominjalo i usvajanje.

Kako se neko vrijeme nije mogla vidjeti u javnosti, i kako je na sceni nosila veće kostime, jasno je zašto su mnogi sumnjali da je bila trudna.

Vidi opis Otkriven pol i ime bebe Lejdi Gage: Pjevačica nije ni bila trudna, svi krive njenog dečka za užasnu stvar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Međutim, sada su konačno otkriveni detalji - Lejdi Gaga postala je mama uz pomoć surogatstva, a beba se rodila u junu ove godine.

Takođe je otkriven i pol i ime - Polanski i Gaga roditelji su djevojčice kojoj su dali ime Rouz Bin.

TMZ reports that Lady Gaga & Michael Polansky welcomed a baby girl named Rose Bean Polansky on June 9, 2026. pic.twitter.com/qM0dtvf4HR — LⱯDY GⱯGⱯ NOW (@ladygaganownet)September 17, 2026

Čuvena pjevačica ima tetovažu velike ruže duž kičme koju je izabrala u znak sjećanja na svoje izvođenje pjesme "La vie en rose" u filmu "A star is born". Srednje ime Bin je odabrano kao omaž pjevaču i LBGT aktivisti Karlu Binu koji je bio inspiracija za njen hit "I was born this way".

Lady Gaga officially stepped into a new chapter she and Michael Polansky have welcomed their first baby.

Seeing her out with the newborn already feels like such a beautiful new era for her.pic.twitter.com/ajpmA9HB17 — mccall (@mccaIln)September 12, 2026

Inače, od kako se saznalo da je postala mama, na mrežama ne prestaju da kruže priče o izabraniku Gage, za kog mnogi tvrde da kontroliše pjevačicu, te da ju je izolovao od prijatelja i porodice.

Vidi opis Otkriven pol i ime bebe Lejdi Gage: Pjevačica nije ni bila trudna, svi krive njenog dečka za užasnu stvar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube printscreen / Recording Academy / GRAMMYs Br. slika: 7 7 / 7

Navodi se i da su se vjenčali u tajnosti na njegovo insistiranje, kao i da je emotivno ucjenjuje. No, Gaga nikada nije željela da komentariše ove navode.