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Otkriven pol i ime bebe Lejdi Gage: Pjevačica nije ni bila trudna, svi krive njenog dečka za užasnu stvar

Otkriven pol i ime bebe Lejdi Gage: Pjevačica nije ni bila trudna, svi krive njenog dečka za užasnu stvar

Autor Jelena Sitarica
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Lejdi Gaga i njen vjerenik Majkl Polanski nedavno su postali roditelji, a sada su otkriveni detalji

Otkriven pol i ime bebe Lejdi Gage: Pjevačica nije ni bila trudna, svi krive njenog dečka za užasnu Izvor: Instagram printscreen / ladygaga

Vijest da je Lejdi Gaga postala majka iznenadila je svjetsku javnost, a danima se vode polemike na mrežama da li je pjevačica ta koja se porodila ili je bebu dobila pomoću surogat majke, a čak se spominjalo i usvajanje.

Kako se neko vrijeme nije mogla vidjeti u javnosti, i kako je na sceni nosila veće kostime, jasno je zašto su mnogi sumnjali da je bila trudna.

Međutim, sada su konačno otkriveni detalji - Lejdi Gaga postala je mama uz pomoć surogatstva, a beba se rodila u junu ove godine.

Takođe je otkriven i pol i ime - Polanski i Gaga roditelji su djevojčice kojoj su dali ime Rouz Bin.

Čuvena pjevačica ima tetovažu velike ruže duž kičme koju je izabrala u znak sjećanja na svoje izvođenje pjesme "La vie en rose" u filmu "A star is born". Srednje ime Bin je odabrano kao omaž pjevaču i LBGT aktivisti Karlu Binu koji je bio inspiracija za njen hit "I was born this way".

Inače, od kako se saznalo da je postala mama, na mrežama ne prestaju da kruže priče o izabraniku Gage, za kog mnogi tvrde da kontroliše pjevačicu, te da ju je izolovao od prijatelja i porodice.

Navodi se i da su se vjenčali u tajnosti na njegovo insistiranje, kao i da je emotivno ucjenjuje. No, Gaga nikada nije željela da komentariše ove navode.

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Tagovi

lejdi gaga trudnoća

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