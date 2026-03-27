Spavala sa pacovima i sa bivšim vodila ljubav poput zečeva: Rasturila najlepši par, pa Holivud zamenila kozama

Na današnji dan rođena je Stefani Džoana Andželina Džermanota, poznatija kao Lejdi Gaga, a iako je poznato da njen put ka slavi nije bio lak, još je zanimljivija njena ljubavna priča.

Čuvena pevačica Lejdi Gaga već duže vreme uživa u ljubavi sa biznismenom Majklom Polanskim, sa kojim je u vezi još od 2020. Par od samog starta svoju romansu drži dalje od očiju javnosti, a dobar deo vremena danas provode daleko od Holivuda, na seoskom imanju sa kozama i drugim seoskim životinjama.

Međutim, pre nego što je pronašla sreću sa Polanskim, Gaga je imala veoma turbulentan ljubavni život.

Pre njega je bila verena za glumca Tejlora Kinija od 2015. do 2016, a nakon njega je takođe bila verena za agenta Kristijana Karina od 2018. do 2019.

Mnogi su bili ubeđeni da će Kiniju reći "da" s obzirom da ga je predstavljala kao "ljubav života", a za glumca je rekla i da je jedini koji je "plakao kada peva".

Nažalost, zbog učestalih obaveza, par je raskinuo. Kada je reč o agentu za talente, Karinu, ni u ovom odnosu nije imala sreće.

Par se isprva svuda pojavljivao zajedno, a ubrzo su stigle i vesti o veridbi. Međutim, u februaru 2019. Gaga je potvrdila da više nisu zajedno.

Međutim, njihov raskid desio se malo nakon skandala na Oskarima, kada su Lejdi Gaga i Bredli Kuper zajedno izveli pesmu "Shallow", a milioni su svedočili da je hemija između njih bila neverovatna.

Kamera je uhvatila i trenutak dok Bredlijeva tadašnja partnerka Irina Šajk "guta knedle", a malo potom, manekenka je i raskinula vezu sa glumcem, dok se za raskid "najlepšeg para" krivila upravo Gaga.

Kada je reč o ranijim vezama pevačice, ona je bila i u kratkom odnosu sa modnim dizajnerom Merjuom Dadom Vilijamsom, a njena najpoznatija veza o kojoj je i najviše otkrila bila je sa rokerom Lukom Karlom.

Gaga je sebe opisivala kao "najružniju pevačicu", otkrivši da je u to vreme bila na početku karijere, te da je nereko spavala sa pacovima jer nije imala novca za osnovne stvari.

- Živela sam na groznom mestu gde je bilo dosta pacova, a noću sam svirala po kafićima i zarađivala taman toliko da ne moram da jedem sopstveni izmet jer mi je stomak uvek bio prazan. Nisam plaćala račune i dešavalo se da mi ponekad isključe vodu, pa se nisam ni kupala. Međutim, tada uopšte nisam bila nesrećna, naprotiv, vodila sam život pravog umetnika i samo sam ponekad, jer to inače gotovo nikada ne radim, plakala. Suza bi mi kanula kada bih se probudila i shvatila da stvarno smrdim, kao što su mi to deca svojevremeno govorila. Dosta sam pila i to uglavnom na crtu u lokalima gde sam radila - prisetila se ranije Gaga.

"Baš tada, u svom najgorem životnom izdanju, upoznala sam Luka Karla koji je bio šanker u jednom klubu. Zaljubila sam se u njega na prvi pogled jer je bio isto toliko ružan koliko i ja. Voleli smo se kao pacovi, a ljubav vodili poput zečeva. Opijeni mirisom kože, znali smo i po nekoliko dana da ne ustajemo iz kreveta posle divljeg seksa. Nisam planirala da se udam za njega. Bio mi je drag, ali verovala sam da mogu mnogo više", opisivala je svojevremeno Gaga.

Srećom, svi ti odnosi danas su daleko iza nje, a pravu ljubav je pronašla kraj Polanskog