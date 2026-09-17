Uhapšen je osumnjičeni za pokušaj ubistva Dušana K. (41), koji je ranjen ispred svog stana u Požeškoj ulici na Banovom brdu. Tereti se i za ilegalno oružje, a žrtva je van životne opasnosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila osumnjičenog za pokušaj ubistva u Požeškoj ulici.

Osim za pokušaj ubistva, kako mediji saznaju, sumnjiči se za nedozvoljeno nošenje oružja.

Podsjetimo, Dušan K. (41) ranjen je juče oko 3 sata ujutru u zgradi na Banovom brdu u Beogradu. Ranjen je hicima iz vatrenog oružja ispred svog stana na šestom spratu.

Napadač, koji je nosio masku i bio obučen u tamnu odjeću, pobjegao je sa mjesta zločina. Način na koji je napad izveden ukazuje na to da je bio unaprijed planiran.

"Zgrada ima obezbjeđenje koje je i to veče dežuralo, ali napadač je uspio da prođe pored portira bez problema jer ga je ispred zgrade čekala jedna osoba, koja ga je zatim uvela unutra, a kada se Dušan K. pojavio oko tri sata, osumnjičeni ga je ranio i pobjegao", ispričao je izvor blizak slučaju za medije.

Ranjeni Dušan zbrinut je u bolnici i trenutno se nalazi van životne opasnosti.

Prema nezvaničnim informacijama, Dušan K. je od ranije poznat policiji.

(Kurir/MONDO)