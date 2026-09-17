Rukovodstvo Hrišćansko-demokratske unije privatno veća o sudbini svog lidera uoči presudnih izbora u nedelju, dok istorijski pad rejtinga i uspon desničarskog AfD-a prete da gurnu Njemačku u novu političku nestabilnost.

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Njemački kancelar Fridrih Merc suočava se s pretnjom smjene već ovog vikenda, samo 16 mjeseci nakon što je stupio na dužnost i obećao ambiciozan program reformi te povratak njemačkog vođstva u Evropi.

Uoči dvaju ključnih državnih izbora u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu ove nedelje - gdje Mercova desnocentristička Hrišćansko-demokratska unija rizikuje bolne poraze - visoki članovi stranke privatno raspravljaju treba li Njemačkoj promjena kancelara, kako bi se zaustavio rapidni pad podrške vladi, piše Politiko.

Mercova popularnost je ove nedelje pala na samo 14%, a nova anketa pokazuje da je njegov savez konzervativne stranke CDU/CSU pao na neviđeno niskih 18%.

Potreban u Berlinu

Ista anketa pokazuje da krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) vodi sa 29%. AfD je pobijedio na nedavnim izborima u Saksoniji-Anhaltu, približivši se osvajanju apsolutne većine, dok je Mercov CDU izgubio više od polovine podrške birača.

Evropski i međunarodni saveznici sa zaprepašćenjem posmatraju kako se Njemačka - nekad bastion stabilnosti tokom 16 godina vođenja Angele Merkel - potencijalno suočava sa svojom drugom brzom promjenom vođstva. Podsjetimo, Mercov prethodnik Olaf Šolc doživio je raspad vladajuće koalicije u novemru 2024. godine.

Mercovo otkazivanje putovanja na Opštu skupštinu UN-a sledeće nedelje naglasilo je razmjere njegove domaće krize. "Njegova prisutnost je potrebna u Berlinu", rekao je visoki njemački zvaničnik, dok se kancelar bori za svoj politički opstanak.

Dva moguća scenarija

Politiko je analizirao nekoliko mogućih scenarija o tome kako bi se mogla odvijati previranja u njemačkom vođstvu, ali kao najveću vjerovatnoću ističe da će se Merc čvrsto održati na vlasti.

Za razliku od posledica izbora u Saksoniji-Anhaltu, gdje se Merc činio obeshrabren i održao neuvjerljiv govor u Bundestagu, sada sve ukazuje na to da želi da se bori za svoje vođstvo.

U tome ga je osnažilo pismo osam premijera saveznih država desnog centra u srijedu, u kojem su napisali da "Njemačkoj treba pouzdanost i djelovanje" umjesto "rasprava o kadrovima" te da je Evropi potrebna "stabilna i jaka Njemačka".

Iako se Mercovo ime čak i ne spominje u pismu, ono je znak nepokolebljive podrške kancelaru, a možda i pokušaj ućutkivanja unutrašnjih rasprava uoči važnih izbora u nedelju.

S druge strane, ovo može značiti i da među višim stranačkim liderima u Njemačkoj nema dovoljno interesa za smjenu Merca u ovom trenutku. Umjesto toga, stranka bi mogla pokušati da zbijanjem redova vrati popularnost, podstičući SPD da sprovede još energičnije društvene reforme.

Druga je vjerovatnoća, iako nešto manja, da Merc u nedelju na sastanku koji je sazvao u 17 časova - a koji se poklapa s izlaznim anketama državnih izbora u 18 časova - upita svoje stranačke saveznike ima li i dalje njihovu podršku ili žele da predlože ime potencijalnog naslednika.

Pokažu li se izbori u nedelju katastrofalnim za Mercove konzervativce, stranka rizikuje da izgubi prag od 5% za ulazak u parlament u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji. Bilo bi to prvi put na bilo kojim državnim izborima, zbog čega bi frustracija unutar CDU/CSU mogla da "proključa" i dovede do poziva na Mercovu ostavku.

Ne nužno u nedelju, ali u sledećih nekoliko dana ili nedelja. U tom slučaju, Merc bi mogao obavijestiti predsednika o namjeri da odstupi, ali bi ostao na privremenoj funkciji dok parlament ne izabere novog kancelara. A tome bi mogli prethoditi dugotrajni pregovori u koaliciji pa bi u tom slučaju Merc mogao ostati na vlasti još mjesecima i predstavljati Njemačku na međunarodnoj sceni.

Manje izgledni scenariji

Manje je vjerovatno, ocjenjuje Politiko, da bi Merc sam mogao da zatraži glasanje o povjerenju, nastojeći tako da pokaže da još uvijek ima dovoljnu podršku unutar koalicije.

Mala je vjerovatnoća i da bi stranka prisilila Merca na ostavku, a gotovo da nema šanse da bi Mercov naslednik mogao da dobije potrebnu većinu u parlamentu pomoću indirektne podrške AfD-a ili čak formira koaliciju s krajnje desnom strankom.

Ta ideja je neprihvatljiva mnogima u vođstvu stranke. Uostalom, sam Merc je takođe isključio ostanak na vlasti uz podršku krajnje desnice.