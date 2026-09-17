Poljski premijer i zvaničnici Ministarstva odbrane obratili su se poslanicima u Sejmu sa ozbiljnim obavještajnim podacima koji ukazuju na to da bi zima mogla donijeti novu eskalaciju, provokacije na granicama i direktne udare na istočno krilo NATO-a.

Izvor: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas u Sejmu da se, prema procjenama obavještajnih službi, u ruskim planovima nalaze i hibridni napadi dronovima i raketama na zemlje koje podržavaju Ukrajinu, među kojima je i Poljska.

"U ruskom planu, prema procjeni obavještajnih službi, nalaze se i hibridni udari dronovima i raketama na države koje podržavaju Ukrajinu, uključujući Poljsku", rekao je Tusk.

Dodao je da se o takvoj mogućnosti govori već duže vrijeme, ali da su informacije kojima sada raspolažu Poljska i njeni saveznici "vrlo usklađene i, nažalost, uvjerljive".

Rizik za članice NATO-a

Tusk je potom pojasnio kako bi, prema obavještajnim procjenama koje je izneo, takva ruska strategija mogla da izgleda. Rekao je da postoji "realan rizik" da dronovi ili drugi projektili uđu na teritoriju jedne ili više članica NATO-a na istočnom krilu Saveza, pa čak i izazovu materijalnu štetu.

Moskva bi, prema scenariju koji je opisao Tusk, takve događaje potom mogla da predstavlja kao slučajne incidente kako bi odvratila NATO od reakcije.

Prema njegovim riječima, jedan od mogućih ciljeva takve strategije bio bi da oslabi jedinstvo NATO-a i stvori utisak da je član 5. Sjevernoatlantskog ugovora, prema kojem se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, više teorijska nego praktična obaveza.

Tusk je pritom naglasio da govori o scenariju koji se na osnovu trenutno dostupnih informacija smatra najvjerovatnijim, a ne o jedinom mogućem razvoju događaja.

Dodao je da bi kasna jesen i zima, prema informacijama poljskih, savezničkih i ukrajinskih izvora, mogle da budu posebno kritičan period rata u Ukrajini.

"Ništa danas ne ukazuje na invaziju"

Poljski premijer kasnije je dodatno naglasio da ne govori o predstojećoj ruskoj invaziji na Poljsku.

"To danas nije prijetnja invazijom, ništa na to ne ukazuje", rekao je Tusk, dodajući da Poljska ipak mora da računa s "mnogim opasnijim provokacijama i incidentima nego do sada".

Pozvao je i na očuvanje jedinstva saveznika. Istakao je da Poljska, kao država na istočnom krilu NATO-a, mora da može da računa na brzu i efikasnu reakciju cijelog Saveza ukoliko bi Rusija otišla dalje od pojedinačnih incidenata.

Tusk je već upozorio da se Poljska mora pripremiti za različite bezbjednosne scenarije te rekao da Rusija već vodi hibridni rat protiv njegove zemlje. Poručio je da će, ako neko napadne Poljsku, odgovoriti Poljska i njeni saveznici.

Slična upozorenja iz Ministarstva odbrane

Nekoliko sati prije Tuskovog govora, slična upozorenja u Sejmu iznio je i zamjenik poljskog ministra odbrane Cezari Tomčik.

"Savezničke službe i naša obavještajna služba već mjesecima upozoravaju na mogućnost eskalacije i prijetnje Poljskoj", rekao je Tomčik.

Prema njegovim riječima, eskalacija uključuje sabotaže, usmjeravanje raketa i dronova prema poljskoj teritoriji te naručivanje ubistava. Kazao je da bi mete mogle da budu osobe na vodećim pozicijama u odbrambenoj industriji, državni službenici, ali i najviši državni zvaničnici.

Tomčik je takođe rekao da je eskalacija ruskih aktivnosti prema državama koje podržavaju Ukrajinu planirana te da je njen cilj, prema njegovoj procjeni, da oslabi ukrajinsku ekonomiju i sposobnost Ukrajine da nastavi rat. Istovremeno, cilj bi bio da se prodube podjele unutar NATO-a i Evropske unije te zastraše evropska društva.

"Poljska više nije jednostavno u stanju mira"

Zamjenik ministra odbrane rekao je i da granica između hibridnog i klasičnog rata postaje sve manje jasna.

"Danas reći da je Poljska jednostavno u stanju mira sigurno više nije dovoljna definicija", rekao je.

Naveo je da se poljske sajber-jedinice svakodnevno suočavaju s napadima na vojne mreže te da je više od 5.000 vojnika raspoređeno uz granicu s Belorusijom.

"Poljski vojnici de facto se već danas bore", rekao je Tomčik.

Upozorio je da Poljsku i Ukrajinu čekaju teški mjeseci te da su informacije o mogućim bezbjednosnim prijetnjama "veoma ozbiljne".

Upozorenja nakon napada

Tusk je još 13. septembra, nakon novih ruskih napada neposredno uz poljsko-ukrajinsku granicu, rekao da se u narednim sedmicama i mjesecima očekuju pojačane ruske aktivnosti te da se ne može isključiti mogućnost da eskalacija zahvati i poljsku teritoriju. Poljske vlasti tada su najavile pojačan rad bezbjednosnih službi i pripreme za koordinisanu reakciju sa saveznicima.