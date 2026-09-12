Pjevačica Lejdi Gaga je dijete dobila sa vjerenikom Majklom Polanskim

Izvor: Profimedia

Slavna pjevačica Lejdi Gaga postala je mama pre nekoliko mjeseci. Objavljene su prve fotografije muzičke zvijezde sa bebom. Ime i pol djeteta još nisu poznati.

Pogledajte fotografije Lejdi Gage:

Vidi opis Lejdi Gaga postala majka, pa najavila vjenčanje: Porođaj krila mjesecima, a sad osvanula fotka sa bebom (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dijete je dobila sa vjerenikom Majklom Polanskim, piše Page six. Pjevačica je u novembru ove godine na malim ekranima govorima da je majčinstvo za nju sledeća uloga. Pogledajte prve fotografije bebe.

Fotografije Lejdi Gage sa vjerenikom:

U poslednje vrijeme šuškalo se da se Lejdi Gaga udala za Polanskog, ali je to demantovano. Međutim, poručila je da će se uskoro desiti njihovo vjenčanje, navodi TMZ.

Čuveni par vjerio se u aprilu 2024. Mjesec dana skrivali su vjeridbu pa je ona to otkrila tokom Olimpijskih igara u Parizu.