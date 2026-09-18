Milena Kačavenda je rešavajući jedan problem naišla na drugi, o čemu je progovorila na Instagramu.

Izvor: Instagram/milenaacademy

Bivša učesnica rijalitija "Elita", Milena Kačavenda, konačno je odlučila da se pozabavi sa zdravstvenim problemom koji dugo "vuče", te da operiše vene, no, onda je saznala da je situacija mnogo ozbiljnija. Njoj su ljekari rekli da ima tumor na nozi.

Milena Kačavenda je po preporuci ljekara operisala i vene i tumor ovojnice tetive. Kako je objasnila, najprije su mislili da je riječ o masnom tkivu, ali kasnije se ispostavilo da ona ima tumor koji je potrebno ukloniti hirurškim putem.

Ona se u međuvremenu i oglasila na mrežama, te pokazala kako izgleda nakon intervencije, te naglasila pratiocima da pod nož nije išla zbog estetike.

Izvor: Instagram/milenaacademy

Izvor: Instagram/milenaacademy







"Potreban mi je odmor"

Podsjetimo, Milena je nedavno govorila o mogućem ulasku u Elitu 10, i problemima sa venama.

"Nismo se dogovorili vezano za ulazak. Postoje stvari koje treba da uradim među kojima je i operacija vena, a nisam imala vremena preko ljeta. Potreban mi je odmor, ali nikad se ne zna. Za sad nema ništa konkretno i možda je vrijeme da pauziram. Tražila sam zilione zato što sam ja najveća rijaliti zvijezda na Balkanu od žena. Prekucala sam igricu u prošloj sezoni i kao rijaliti gigant smatram da treba da budem toliko plaćena, a sad o tome neka misle šefica i šef. Ove godine ako uđem pucam na pobjedu i naravno možda i možete da me očekujete", poručila je.

Pogledajte kako je Milena izgledala na nakon prethodne "Elite":

Vidi opis Milena Kačavenda imala tumor: Zakazala operaciju vena, pa uslijedio šok, ljekari hitno intervenisali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YT Zadruga Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Pink.rs/MONDO)