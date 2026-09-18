"Aj' se nađemo za 5 minuta u muškom WC-u": Gore mreže zbog snimka Jelisavete i Bikovića, svi pričaju o kadrovima

Kadrovi iz popularne serije "Hotel Beograd" preplavili su mreže, a o jednoj sceni sa Jelisavetom Orašanin i Milošem Bikovićem ne prestaje da se priča

Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot/Instagram/jagodenamagli

Jelisaveta Orašanin glavna je tema javnosti zbog razvoda od Miloša Teodosića i navodno obnovljenom vezom sa Pavlom Mensurom. Podsjetimo, nedavno se pisalo da je par raskinuo, no, potom su ponovo uhvaćeni zajedno u jednom beogradskom hotelu, te se pretpostavlja da su ipak ljubavi dali drugu šansu.

Inače, zbog haosa u javnosti, Jelisaveta Orašanin se nedavno nije pojavila na novinarskoj premijeri filma "Kengur se vraća kući", vjerovatno kako bi fokus bio na ostvarenju, a ne na njenom privatnom životu.

Ipak, da interesovanja javnosti ne manjka pokazuje i činjenica da je čitava priča o aferi povukla u prvi plan i brojne Jelisavetine glumačke angažmane, te se mrežama šire brojni kadrovi u kojima je glavna zvijezda upravo glumica.

Jedan od onih koji je privukao najveću pažnju je iz popularne serije "Hotel Beograd", a u provokativnoj sceni Orašanin pokušava da zavede Bikovića.

Izvor: printscreen/youtube/BalkanMonstah

Kada se ispostavi da je Bikovićev lik zauzet, Jelisaveta (Vedrana) mu bez oklijevanja kaže: "Pa, sad ćemo da ga oduzmemo", nakon čega njegovu djevojku baca u vodu.

Na ovaj njen potez, Pavle (koga tumači Miloš Biković) predlaže Vedrani sledeće:

"Aj' se nađemo za pet minuta u kabini muškog WC-a".

Pogledajte scenu:

Inače, Biković i Orašanin su bliski prijatelji, i nerijetko se snimaju zajedno i na odmorima i proslavama, te nema riječi o eventualnom odnosu van ekrana iako su u prošlosti mnogi brujali o njihovoj "hemiji", a slični komentari mogli su se pročitati i na mrežama nakon viralne scene.