Pored Mijajlovića optužnicom obuhvaćeno je još devet osoba, koje ih SDT tereti za šverc ukupno 4.139,605 kilograma kokaina iz Južne Amerike prema Evropi, u periodu od avgusta 2020. do marta 2021. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Aleksandar Mijajlović danas je u podgoričkom Višem sudu na ročištu za kontrolu optužnice, osporio dokaze Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), navodeći da komunikacije i drugi dokazi predstavljeni u optužnici ne potvrđuju njegovu povezanost sa švercom kokaina, prenosi Pobjeda.

Pored Mijajlovića optužnicom SDT-a obuhvaćeno je još devet osoba: braća Vuk i Vlado Banićević, Vladimir Bajčeta, Milan Popović, Vukašin Vojinović, Radoje Zvicer, Filip Zindović-Kljajević, Nebojša Bugarin i Božidar Jabučanin.

SDT ih tereti za šverc ukupno 4.139,605 kilograma kokaina iz Južne Amerike prema Evropi, u periodu od avgusta 2020. do marta 2021. godine.

Mijajlović je pred vijećem sudije Zorana Radovića kazao da je ranije bio optuživan za šverc cigareta i državni udar, a da se sada tereti i za trgovinu kokainom.

"Mislio sam da je skrivena kamera kada su me doveli u SDT i predočili mi nove optužbe", izjavio je Mijajlović.

Posebno se osvrnuo na dio optužnice koji se odnosi na navodnu kupovinu pet kilograma kokaina i ukazao sudu da upravo hronologija događaja dovodi u pitanje kako je mogao biti povezan sa drogom koja je, prema podacima koje je iznio, zaplijenjena prije komunikacije za koju SDT tvrdi da se radi o njegoj narudžbi robe, piše Pobjeda.

"Jedini sam čovjek na svijetu koji je kupio kokain zaplijenjen devet dana ranije" rekao je on.

Prema optužnici, Mijajlović je navodno pet kilograma kokaina uzeo na odloženo plaćanje, a vrijednost tog posla procijenjena je na 37.000 eura.

Međutim, Mijajlović je kazao da je ova tvrdnja tužilaštva osim što nije dokazana već i nelogična.

"Niti sam uložio žutu banku za trgovinu kokainom, niti sam bilo šta dobio. Sav taj biznis po SDT-u bio sam nagrađen sa nula eura", kazao je Mijajlović i naveo da nema logike da je ušao u posao šverc a droge zbog dobiti od 37.000 eura kada ima firme sa milionski prometima.

Osporio je i tvrdnju SDT-a da mu je Petar Lazović bio nadređeni i da ga je vrbovao za kriminalne poslove.

"SDT tvrdi da mi je šef bio Petar Lazović, koji je 20 godina mlađi od mene. Te priče da me je Petar Lazović vrbovao ne piju vodu. Da me je bilo šta pitao na tu temu, pošao bih kod njegovog oca i sve mu rekao", izjavio je Mijajlović.

On je ukazao i na činjenicu da tužilaštvo ignoriše navodni revidirani spisak ulagača za kupovinu kokaina na kome se ime Aco M. za koje SDT tvrdi da je on, ne pominje.

Aco M., kako je pojasnio, se nalazi na spisku u prvoj poruci u komunikaciji izđe dva pina Sky aplikacije ali ne na listama koje kasniju razmenjuju akteri te komunikacije.

On je ukazao i na neslaganje između vremena iz pojedinih poruka i podataka o njegovom putovanju.

"U komunikaciji od 18. februara 2021. godine sa pina koje SDT popisuje da sam ga koristio se pominje let u 18 časova. Istina je da sam tog dana putovao avionom u 20.35 časova, zajedno sa suprugom i dvojicom sinova, a ne sam, kako je navedeno u komunikaciji koju SDT povezuje sa mnom" kazao je Mijajlović i kao dokaz za to, ponudio avionsku kartu.

Zamolio je sud da pažljivo pročita optužnicu i analizira predložene dokaze.

"Samo pažljivo sve pročitajte i donesite tu odluku", zamolio je Mijajlović dodajući da do juče nije vjerovao da postoji pravda u državi, a od juče da ipak vjeruje u ponešto.

Mijajlović je nakon ročišta za kontrolu optužnice, novinarki „Pobjede“ izjavio da je zabrinut za svoje i zdravstveno stanje pritvorenika koji u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) štrajkuju glađu od 1. septembra.

On je, prilikom izlaska iz sudnice, zamolio novinarku Pobjede da obavijesti javnost da se zdravstvena briga o štrajkačima svodi na svakodnevno mjerenje njihove tjelesne težine.

"O nama, štrajkačima, niko ne brine. Doktor nam nijednom nije ušao u prostoriju gdje boravimo. Sva briga se svodi na to što službenici UIKS-a praktično dođu sa vagom, izmjere nas bez brige o zdravstvenim problemima" rekao je Mijajlović, vidno slab, prenosi Pobjeda.