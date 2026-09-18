Specijalno državno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Radomira Baćovića i Ivana Đonovića, zbog sumnje da su izvršili ubistvo Save Lopičića iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovom istragom su obuhvaćeni odbjegli škaljarci Radomir Boban Baćović i Ivan Đonović i sada pokojni Milo Radulović i Goran Vlaović, piše "Dan".

Podsjećamo, portal Dan je 4. oktobra 2023. objavio navodnu "SKY" prepisku pripadnika "škaljarskog klana" u kojoj se govorilo o planiranju ubistva "S.L."

Međutim, SDT je tek juče saopštilo da je pokrenulo istragu povodom ubistva Sava Lopičića a kojom su obuhvaćeni visokopozicionirani pripadnici "škaljarskog klana".

Navedena komunikacija je iz 2020.godine I kako se sumnja u njoj komunicira I.Đ. pod šifrom 8EF4E2. On, kako se sumnja, šalje poruke R..B. (B.)

Dio poruka koje navodno šalje I.Đ. pod šifrom 8EF4E2:

“PRODAJE NAS NEKO IZ DRUŠTVA”

26/7/2020.- 09:14 8EF4E2 Užas brate moj, ja im pricam godinu dana da nas neko iz društva namješta

26/07/2020.- 09:14 8EF4E2 Prodaje nas neko iz društva za lovu

26/07/2020. - 09:15 8EF4E2 Ma da brare ja to znam i pričam odavno

26/07/2020. - 09:15 8EF4E2 Znam ja ko zna i reko sam im

26/07/2020. - 09:15 8EF4E2 Znao je savo lopicic

26/07/2020. - 09:16 8EF4E2 Samo ne spominji nikom al on je sto posto

26/07/2020. - 09:18 8EF4E2 Da taj brate

26/07/2020. - 09:18 8EF4E2 Samo ništa nikom ne spominji moramo ga safatat

26/07/2020. - 09:19 8EF4E2 Moramo saznat gdje, nikome ne priča gdje mu je kuća, znam da je u Portugalu

26/07/2020. - 09:20 8EF4E2 Ma smeće evo i meni piše

26/07/2020. - 09:20 8EF4E2 Ne spominji ništa Igoru Vukotiću ako se čujete, jer on ga stalno brani

26/07/2020. - 09:21 8EF4E2 Nema brate ko drugi bez on vjeruj mi

26/07/2020. - 09:22 8EF4E2 I Alan je cni govorio da se makne čovjek, ali niko ga nije slušao, a ovaj iz Užica je bio sa njim na vezu staln,i sto posto je preko njega saznao gdje su jer su se čuli svaki dan

26/07/2020. - 09:23 8EF4E2 Ma da, prvo je namjestio ove u Berlin pa Igora i Steva sad njih

“POSLAĆEMO PARE I TOM MOMKU ŠTO GA BUDE ODRAO”

26/07/2020. - 09:31 8EF4E2 Laže sve

26/07/2020. - 09:45 8EF4E2 Da to bi trebalo uradit, majku mu j****, 6-7 ljudi ubiše zbog njega

26/07/2020. - 10:02 8EF4E2 Ma treba ga odrat, jer i da prizna šta nam to znači, opet ćemo ga ubit, šta misliš

26/07/2020. - 10:22 8EF4E2 Šalje mi sliku

26/07/2020. - 10:23 8EF4E2 Kako da ga navućemo, mogu mu ja reć da ode neđe samo da smislimo kako

26/07/2020. - 10:28 8EF4E2 Pa to bi bilo odlično tako

26/07/2020. - 10:28 8EF4E2 Samo da pristane taj gad

26/07/2020. - 16:39 8EF4E2 Ma da brate sve je on to montirao

26/07/2020. - 16:40 8EF4E2 Sve je on drukao brate

26/07/2020. - 16:40 8EF4E2 Da brate, on znao za kuću i ove mučenike, on ih namjestio isto

26/07/2020. -16:52 8EF4E2 Ok brate pa da vidimo kako to da se odradi najbolje

26/07/2020. - 16:57 8EF4E2 Pa može brate i javi šta treba sve platit poslaćemo pare i tom momku što ga bude odrao, sve ćemo platit kolko kažeš samo da maknemo to govno

“Treba ga u kobasice napunit pa poslat Kašćelanu”

26/7/2020. - 17:47 8EF4E2 Sad će videt fidel za kuću

26/7/2020. - 18:30 8EF4E2 G**** bas p******, treba ga u kobasice napunit pa poslat Kašćelanu

26/7/2020. - 18:32 8EF4E2 On stara garda povratiću od muke.

26/7/2020. - 18:33 8EF4E2 E j*** je ježa, sve li mu j****

26/7/2020. - 18:34 8EF4E2 Pričao sam Stevu sto puta za njega i ništa

“DAN RANIJE DA ISKOPAJU RUPU”

26/7/2020. - 18:50 8EF4E2

[FG-FG new]: Nek vide đe, što, kako i pođu ranije dan da iskopaju rupu i ostave tamo alat, lopate i krampe i kiseline da ne gube vrijeme da kopaju kad ga urade..no sve spremno i kad ga ispitaju u rupu pravo i polit kiselinom radi dnk i svega..i zatrpat...odmah i ponjet sve sa sobom alat i sve i zaplit neđe

[FG-FG new]: To ti govorim brate kako sam ja radio i drug

[FG-FG new]: Izvide teren par dana gdje nje rupa, đe može sve nađu iskopaju i sve spremne

“SAD BI I JOVICU NAMJESTIO DA JE STIGAO”

2/8/2020. - 13:18 8EF4E2 Kakva je situacija sa ovim smradom

2/8/2020. - 14:00 8EF4E2 Ok brate samo da ne zapali

2/8/2020. - 14:00 8EF4E2 E pa dobro, šta ima drugo kako si ti

2/8/2020. - 22:26 8EF4E2 Super brate

2/8/2020. - 22:28 8EF4E2 Neka je pošao

2/8/2020. - 22:29 8EF4E2 P**** ta kolko ljudi ubiše zbog njega

2/8/2020. - 22:30 8EF4E2 Baš strašno 6-7 drugova ubiše zbog tog gada

2/8/2020. - 22:30 8EF4E2 Sad bi i Jovicu namjestio da je stigao

2/8/2020. - 22:33 8EF4E2 Stoka, neka smo ga makli nagrdio bi nas em ato bi nas namještao em što bi bio zašticeni svjedok da ga uhapse

2/8/2020. - 22:34 8EF4E2 Oće da ga zakopaju ili šta će da urade sa njim, jesu ti javili

“IZAŠLO U NOVINE DA JE UBIJEN U ŠPANIJU”

3/8/2020. - 11:32 8EF4E2 Daćemo im kolko god misliš da treba

3/8/2020. - 11:33 8EF4E2 Dobro su ga smotali

3/8/2020. - 11:38 8EF4E2 Ne treba nikom ništa pričat, ni jovici ni nikom za ovo, bolje da niko ne zna ništa

3/8/2020. - 11:39 8EF4E2 Ma sa brate ja sam im pričao još posle onog u Berlin, da mi je on sumnjiv al džabe niko nije slušao

4/8/2020. - 12:20 8EF4E2 Brate ta ima Sredaru da se pravdamo kad je jedan idiot, da nije mogao da ukapira da je ovaj špijun tolko vremena razumeš

4/8/2020. - 12:21 8EF4E2 Ako ti misliš reci mu brate da smo svi odlučili da je on namjestio sve ovo i da smo ga makli i kraj priče

4/8/2020. - 12:22 8EF4E2 Mene ako bude pitao što ja ću mu isto to reć

4/8/2020. - 12:22 8EF4E2 Jer sam mu još pre par mjeseci reko za njega da se pazi, da nas sve namješta

6/8/2020. - 18:40 8EF4E2 Brate jesu našli ovog, izašlo u novine da je ubijen u Španiju

“NEMA TIJELA, NEMA DJELA”

26/7/2020.- 17:47 8EF4E2

[FG-FG new]: To treba zakopat da niko ne zna..po meni brate

[FG-FG new]: Što gringo treba

[FG-FG new]: Bolje da niko ne zna ništa

[FG-FG new]: Za kuću u Taragonu

[FG-FG new]: Mora je li tako

[FG-FG new]: Moram da nađem koga imam tamo

[FG-FG new]: Samo niko da ništa ne zna brate

[FG-FG new]: I kad se to desi

[FG-FG new]: A ja sam da se kopa jer nema tijela nema djela

[FG-FG new]: Znaš sam