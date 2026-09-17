Sud je saopštio da mu je pritvor produžen nakon što je Osnovno državno tužilaštvo u Baru 14. septembra podiglo optužni predlog.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Krivično vijeće Osnovnog suda u Baru donijelo je 15. septembra rešenje kojim je optuženom D.U. (43) iz Bara produžen pritvor, zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo nedozvoljene polne radnje, prenose Vijesti.

Sud je saopštio da mu je pritvor produžen nakon što je Osnovno državno tužilaštvo u Baru 14. septembra podiglo optužni predlog.

Pritvor je osumnjičenom D.U. prvobitno određen 19. avgusta.

"Iz krivične prijave proizilazi da je osumnjičeni izvršio obljubu bez pristanka oštećene koja je radila kod njega, te je primoravao na nemoralne radnje. Osumnjičeni je oštećenoj prijetio da će joj zapaliti kuću ukoliko nekome kaže šta se dogodilo", saopštio je ranije ODT Bar.