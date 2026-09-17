Savezno tužilaštvo u Karlsrueu odredilo je pritvor radikalnom islamisti koji se tereti da je nabavio vatreno oružje, izviđao prvu metu i pokušao da regrutuje terorističku ćeliju za napade širom zemlje.

Izvor: Steven Mohr / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačke vlasti uhapsile su 24-godišnjeg državljanina Iraka u saveznoj pokrajini Brandenburg zbog sumnje da je planirao terorističke napade u Njemačkoj, a kao prvu metu navodno je odabrao crkvu u Bremenu.

Savezno tužilaštvo u Karlsrueu saopštilo je da osumnjičeni dijeli radikalnu islamističku ideologiju terorističke organizacije Islamska država (ISIL), dok ga istražioci terete za pokušaj osnivanja terorističke organizacije, pripremanje teškog nasilnog djela kojim bi bila ugrožena država i kršenje zakona o oružju.

GERMANY Police have arrested a 24 year old Iraqi Muslim who was planning an ISIS TERORRIST ATTACK on a church in Bremen He had acquired a firearm, an accomplice and had scouted the Bremen Church ahead of the planned attacks https://t.co/4FrDczsFj9 — Catholic Arena (@CatholicArena)September 17, 2026

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je još u proljeće 2025. godine sa drugim osobama planirao napade na ljude koje su smatrali "nevjernicima", a za realizaciju tih planova već je nabavio vatreno oružje.

Detenido en Alemania un iraquí acusado de planear un atentado contra una iglesia de BremenEl inmigrante buscaba reclutar a más personas para una célula terroristahttps://t.co/PqGD4xZvry — La Bandera (@labanderaes)September 17, 2026

Istražitelji tvrde da je muškarac izviđao crkvu u Bremenu, koja je trebalo da bude "prva meta" napada grupe. SH navodi da je osumnjičeni, prema informacijama njemačkih vlasti, uspio da za planove pridobije još jednu osobu čiji identitet za sada nije poznat, dok su njegovi pokušaji da regrutuje dodatne saradnike propali.

Pripadnici njemačke Savezne kriminalističke policije i Savezne policije uhapsili su 24-godišnjaka u okrugu Barnim u Brandenburgu, sjeverno od Berlina.

Posle hapšenja izveden je pred istražnog sudiju Saveznog suda pravde u Karlsrueu, koji je naredio da bude zadržan u istražnom pritvoru dok se postupak nastavlja.

Islamska država svojevremeno je kontrolisala velike djelove Iraka i Sirije, a iako je izgubila teritorijalni "kalifat", njeni pripadnici i pristalice i dalje predstavljaju bezbjednosni izazov, dok je u Njemačkoj prethodnih godina pred sudom završio veći broj osoba povezanih sa ovom organizacijom.