Nikolina Pišek i Vidoje Ristović imali su glamuroznu svadbu, ali tragična smrt donijela je porodične sukobe.

Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek

Nikolina Pišek jedno je od najpoznatijih TV lica u regionu. Oduvijek je važila za jednu od najljepših i najstilizovanijih dama sa malih ekrana, a njeno srce uspio je da osvoji uspješni Beograđanin Vidoje Ristović.

U jednom trenutku njihove veze, Vidoje je odlučio da zaprosi Pišekovu, i to prstenom vrijednim 15.000 eura. Par je ubrzo krunisao svoju ljubav brakom 3. septembra 2013. godine u Monte Karlu, a da sve bude posebno, mladi Ristović se dodatno potrudio pa joj je doveo Sandija Cenova, koji joj je na uvo pjevao pjesmu „Žena budi mi ti“, koju joj je suprug posvetio.

Vidi opis Nikolina Pišek zaprošena prstenom od 15.000 €, udala se u Monaku: Nakon bajke ostala udovica i prošla kroz agoniju Nikolina Pišek Nikolina Pišek Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Bila je to prava gala proslava koja je, prema pisanju medija, koštala oko 400.000 eura. Nikolina je tom prilikom blistala u vjenčanici sa potpisom dizajnerke Monik Lilije, uz koju je nosila dijamantske minđuše svoje svekrve. Iz ovog braka par je dobio kćerku Unu Sofiju.

Iznenadni gubitak i narušena idila

Bračnu idilu i luksuzan život prekinula je prerana i iznenadna smrt Vidoja Ristovića. Ovaj tragični događaj bio je samo početak novih, teških problema za voditeljku, jer su ubrzo nakon gubitka supruga uslijedili oštri sukobi unutar porodice u vezi sa podjelom imovine.

Vidi opis Nikolina Pišek zaprošena prstenom od 15.000 €, udala se u Monaku: Nakon bajke ostala udovica i prošla kroz agoniju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 7 7 / 7

Otvoreni rat sa svekrom i pastorkom

Od 2022. godine Nikolina Pišek nalazila se u otvorenom imovinskom sporu sa svojim svekrom Mišom Grofom. Situacija se dodatno zakomplikovala kada se u sudski postupak protiv nje uključila i Vidojeva kćerka iz prvog braka, Matea.

Vidi opis Nikolina Pišek zaprošena prstenom od 15.000 €, udala se u Monaku: Nakon bajke ostala udovica i prošla kroz agoniju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 12 12 / 12 AD

S obzirom na to da ostavinska rasprava u Srbiji još nije održana, Miša i Matea nijesu mogli da pokrenu spor za imovinu u Srbiji, pa su pravni postupak započeli u Hrvatskoj. Sudskim putem potraživali su kuću u kojoj Nikolina živi sa svojom kćerkom, kao i preostalu imovinu koja se vodila na Vidojevo ime, a koju je voditeljka naslijedila.

Međutim, Miša Grof i Nikolina Pišek u međuvremenu su zakopali ratne sjekire i, prema navodima medija, riješili nesuglasice, pa su danas u dobrim odnosima.