P.M. (34), osumnjičen za teško ubistvo prijatelja Mileta P. (41) kod Ivanjice, saslušan je u tužilaštvu gdje se branio ćutanjem. Zatražen je pritvor, a prijeti mu kazna doživotnog zatvora.

Izvor: Instagram Printscreen/Rina

U Višem javnom tužilaštvu u Čačku saslušan je P. M. (34) iz Arilja, osumnjičen da je u noći između 14. i 15. septembra u kući u selu Opaljenik kod Ivanjice, ubio svog druga Mileta P. (41) hicima iz pištolja u glavu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo za koje je zaprijećena doživotna kazna zatvora, a tužilac je nakon saslušanja predložio da mu se odredi jednomjesečni pritvor.

"Okrivljeni je iskoristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem, takođe, podnijet je predlog za određivanje pritvora", potvrdili su iz Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Kako mediji saznaju, osumnjičenom se u istrazi stavljaju na teret dva krivična djela.

"Sumnja se da je izvršio krivična djela teško ubistvo i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, na taj način što je u toku noći između 14. i 15. septembra ove godine u selu Opaljenik kod Ivanjice, korišćenjem vatrenog oružja u ilegalnom posjedu lišio života M.P. iz ovog sela", dodaje se u saopštenju tužilaštva.

Podsjećamo, kobne večeri osumnjičeni i žrtva su se sreli u seoskoj kafani, nakon čega je muškarac iz Arilja napustio objekat i otišao. Ubijeni Mile P. je te kobne večeri došao kući, ne sluteći bilo kakvu nevolju.

"Njegovo tijelo je u krevetu pronašla policija, jer smo ih pozvali kada smo okolo primijetili tragove krvi. Mile je tog jutra trebalo sa nama da ide u polje da radimo, ali pošto se nije javljao, došli smo kući da vidimo šta se dešava", pričaju komšije u Opaljeniku.

Sahranjena žrtva

Pred više stotina mještana, rodbine i prijatelja na seoskom groblju u Opaljeniku danas je obavljena sahrana domaćina za koga mještani njegovog, ali i okolnih sela imaju samo riječi hvale.

"Ispraćamo jednog od najvrjednijih ljudi u ovom kraju. Čast i poštenje su ga krasili od malena, tuga je do neba", priča rođak ubijenog muškarca, dodajući da se odlaskom Mileta P. gasi ognjište porodice.

Tražio 200.000 dinara na zajam?

Uhapšeni P.M. i ubijeni Mile P. bili su u prijateljskim odnosima, zbog čega nikome nije jasan motiv zločina.

"Priča se da je P. M. prijatelju zamjerio to što mu je tražio na zajam 200.000 dinara, ali je on odbio da mu da. Navodno, P. je to jako pogodilo, jer je znao da Mile ima novca i da je nedavno naplatio prodaju malina. Moguće je da je u kafani bilo riječi o tome", kaže jedan mještanin.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, posle stravičnog zločina, ubica iz kuće nije ukrao novac.

(Kurir/MONDO)