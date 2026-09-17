Spasilačke službe u kantonu Vale pronašle su olupinu letjelice "Cirrus SR22T" deset minuta nakon polijetanja sa aerodroma Sion, dok istražitelji utvrđuju uzrok nesreće u kojoj su stradale tri osobe.

Izvor: Police Cantonale Valaisanne

Britanski milioner i biznismen Ovejn Dejvis (55) poginuo je sa dvojicom prijatelja u padu aviona u švajcarskim Alpima. Dejvis, direktor inženjerske kompanije "Amkanu" iz Južnog Velsa, bio je u avionu "Cirrus SR22T" koji se u utorak srušio u blizini Lojkerbada, u kantonu Vale.

Među trojicom stradalih bio je i još jedan britanski državljanin. Avion je poletio sa aerodroma Sion u dolini Rone, a oko 10 minuta kasnije udario je u sjevernu padinu planine u oblasti Fluhalp. Nešto posle 16 sati u tom području prijavljen je dim.

Na mjesto nesreće stigli su vatrogasci, policija i spasilačke ekipe helikopterima, ali uzrok pada još nije poznat. Istragu vode Švajcarski odbor za bezbijednost saobraćaja, policija kantona Vale i kancelarija glavnog tužioca.

Kompanija "Amkanu" oprostila se od Dejvisa, opisujući ga kao "nezaustavljivu silu", mentora i "veoma dobrog prijatelja". Dejvis je preuzeo vođenje firme 2000. godine, koju je njegov otac osnovao 1975.

"Iznad svega, bio je suprug, otac i deda", navela je kompanija.

Dejvis je bio iskusan pilot i veliki zaljubljenik u avijaciju. Imao je sopstveni helikopter i bio aktivan u avijatičarskoj zajednici. Od 2017. godine bio je i član upravnog odbora humanitarne organizacije "Wales Air Ambulance".

Njegov sin Aron rekao je da je porodica "doživjela nezamisliv gubitak", opisujući oca kao odlučnog čovjeka koji nikada nije prihvatao da je neki problem prevelik da bi se riješio.

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da pruža podršku porodicama dvojice britanskih državljana koji su poginuli u nesreći. Identifikacija treće žrtve je u toku. Lokalna policija objavila je fotografiju olupine aviona na planinskoj padini.