Nikolina Pišek progovorila o prvom mužu i starijoj ćerki, pa priznala sve: "Otac joj je živ, nemaju kontakt"

Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek

Voditeljka Nikolina Pišek iza sebe ima dva braka, sa novinarom Markom Cigojem i drugi sa Vidojem Ristovićem. Hanu Leonardu Cigoj dobila je sa prvim suprugom, a Unu Sofija je ćerka iz odnosa sa Ristovićem.

Nikolina je sada, posle mnogo vremena, prvi put progovorila o samohranom majčinstvu i otkrila da starija ćerka nema kontakt sa ocem.

Samohrana majka

Voditeljka je 2022. godine prošla kroz teži životni period, kada je njen muž iznenada preminuo. Ona je tada postala samohrana majka, ali sada se zna da je i o prvom djetetu brinula sama, iako je prvi suprug među živima.

"Kada sam drugi put postala samohrana majka, i prvi put sam bila samohrana majka što ljudi ne znaju, jer moja starija ćerka i ja nemamo komunikaciju sa njenim ocem iako je živ, a drugi put sam kao udovica ostala samohrana majka. Stvarno sam osjetila strah jer nisam to očekivala. Sve je nestalno, brzo se mijenja, živimo u takvim vremenima" rekla je ona za podkast "Večernjeg lista.hr", a dobila je i pitanje da li ima pomoć.

Pogledajte slike sa mlađom ćerkom:

"Ako računamo prijateljstva koja imam, i drage ljude koji su uz mene onda imam pomoć uvek postoji neko ko će ti dati savjet, posao ili nekako ti učiniti. Nekako se držimo zajedno. Da imam konkretnu finansijsku pomoć to ne", iskrena je voditeljka.

Ćerka doktorka

Njena ćerka Hana ima blizu 30 godina. Ona ne voli eksponiranje u javnosti, već je odabrala puptupuno dugačiji životni put. Naime, Hana je doktorka i sa ponosom može pokazivati diplomu Medicinskog fakulteta koju je stekla na Univerzitetu u Edinburgu.

"Moja starija ćerka Hana Leonarda takođe ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom ćerkom sam bila malo neodlučna. Una Sofija mi se sviđalo još ranije, jer sam odmah posle prvog djeteta htjela da dam to ime drugoj ćerki, ako je budem imala " izjavila je jednom prilikom voditeljka.

Pogledajte kako izgleda Hana: