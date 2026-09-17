Nakon prijave o nestanku i opsežne akcije nadležnih službi kod Tržnog centra Ušće, beogradska policija identifikovala je mlađeg muškarca pronađenog u rijeci, dok se šahovski klub emotivnim riječima oprašta od svog člana.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Tragična potraga za nestalim mladim šahistom Lukom Nj. završila se najtužnijim epilogom. Tijelo mlađeg muškarca, koje je juče pronađeno i izvučeno iz rijeke Save u blizini Tržnog centra Ušće u Beogradu, prema potvrđenim informacijama pripada upravo nestalom mladiću.

Lukin nestanak bio je prijavljen preksinoć, nakon čega je pokrenuta potraga. Ona se, nažalost, završila tragično kada su pripadnici nadležnih službi uočili tijelo u vodi i izvukli ga iz reke.

Za sada nisu poznate sve okolnosti ovog tragičnog događaja, niti je utvrđeno kako je mladić dospio u Savu. Po nalogu tužilaštva, tijelo je upućeno na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti i pruži odgovore na pitanja koja su ostala otvorena.

Vijest o njegovoj smrti posebno je potresla članove šahovskog kluba u kojem je Luka trenirao i nastupao. Od mladog sportiste oprostili su se emotivnom porukom, navodeći da će ga pamtiti po osmjehu, posvećenosti i sportskom duhu.

"Sa neopisivom tugom i nevjericom opraštamo se od našeg dragog Luke. Ostavio je neizbrisiv trag u našim srcima i u našem klubu", navodi se u poruci kluba.

Lukini saigrači i kolege oprostili su se od mladog šahiste u neverici zbog tragedije koja ih je zadesila, dok nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti slučaja.

(Telegraf/Mondo)