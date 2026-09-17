Granična policija BiH zaplijenila je 1,1 tonu sintetičkih narkotika u akciji "Bure", čija tržišna vrijednost dostiže 5 miliona eura.

Izvor: Youtube prtscr

U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva "Bure", sprovedene na području Ilijaš u Kantonu Sarajevo, posle kontinuiranog rada na predmetu, 16. i 17. septembra, Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, ostvarile su najveću zaplenu sintetičkih narkotika od 1.095 kilograma (približno 1,1 tona). Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5.000.000 eura.

Riječ je o veoma opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovinei regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu.

Uzevši u obzir da se radi o 1,1 tonu droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 i 33 milona eura.

Osim droge Granična policija privremeno je oduzela dokazne materijale (specijalne maske za cijelo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cevima za dovod vazduha koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom "kuvanja" kao zaštita, kao i vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju pravnih lica).

Sve aktivnosti na terenu sprovode se pod nadzorom Tužilaštva BiH i prema naredbama Suda BiH, s ciljem potpunog dokumentovanja krivičnog djela iz člana 195. Krivičnog zakona BiH. U ovoj operativnoj akciji jedna osoba je lišena slobode.

Akcija traje i tokom današnjeg dana, uz pretrese na više lokacija. Rad na predmetu se nastavlja.

(Avaz/Nezavisne/MONDO)