Policija u Dalmaciji intenzivno traga za napadačima koji su na gradskoj rivi fizički nasrnuli na prolaznika zbog navijačkih obilježja beogradskog kluba, a potom ga ubacili u vodu.

Izvor: Youtube Printscreen/Al Jazeera Balkans

U Makarskoj je danas napadnut mladić koji je prethodno u centru grada viđen u majici s grbom beogradskog kluba Crvena zvezda.

Prema zasad nezvaničnim informacijama, nakon napada je bačen u more. Policija istražuje slučaj i traga za počiniocem, javlja portal Pod Biokovom.

Mladić je primjećen rano jutros dok je u bijeloj majici s istaknutim grbom Crvene zvezde prolazio centrom grada i plaćao parking.

Očevici koji su sjedili u jednom od kafića na rivi prenose da je odmah počelo da se komentariše kako bi zbog majice mogao imati neprijatnosti. Neki od prisutnih pitali su se zašto se nepotrebno izlaže takvom riziku.

Nekoliko sati kasnije pojavila se informacija da je mladića napala nepoznata osoba i bacila ga u more. Na lice mjesta izašli su policijski službenici i uzeli podatke.

U toku je utvrđivanje okolnosti napada i identiteta osoba koje su u njemu učestvovale. Redakcija portala Pod Biokovom dobila je i fotografiju koja prikazuje policijski uviđaj na makarskoj rivi nakon incidenta.