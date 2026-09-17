Policija je u potpunosti identifikovala maskiranog napadača koji je napravio filmsku sačekušu i ranio Dušana K. (41) u Beogradu.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Operativci MUP-a sklopili su mozaik zločina i ušli u trag osumnjičenom, a njegovo hapšenje se očekuje svakog trenutka.

Prema nezvaničnim informacijama, inspektori Kriminalističke policije uspjeli su da rekonstruišu kretanje osumnjičenog prije i posle napada i u potpunosti utvrde njegov identitet.

"Analizom snimaka sa nadzornih kamera, vještačenjem telefonskih komunikacija i bioloških tragova sa lica mjesta, inspektori su sklopili kompletnu sliku ovog zločina. Identitet osumnjičenog je poznat policiji, sve raspoložive jedinice su na terenu i stežu obruč oko njega", otkriva izvor blizak istrazi.

Filmska zamka i prijetnja smrću

Napad se odigrao nakon detaljno isplanirane zamke. Dušanu K. je u stan stigla informacija da se ispred zgrade nalazi djevojka koju su očekivali. Ne sumnjajući ništa, Dušan je poslao druga da je doprati.

Međutim, ispred ulaza ga je dočekao maskirani muškarac sa izvađenim oružjem.

Napadač je mladiću odmah uperio pištolj u glavu i zaprijetio mu riječima: "Vodi me do Dušana ili si mrtav!"

Pod prijetnjom smrću, svjedok je sproveo napadača do stana. Čim se Dušan K. pojavio na vratima, napadač je ispalio hitac u njegovom pravcu i pobjegao.

Djevojka čula samo pucanj

U stanu se u trenutku napada nalazila i jedna djevojka, koja je tokom saslušanja izjavila da nije vidjela trenutak ranjavanja, već da je iz unutrašnjosti prostorije čula samo jak pucanj.

Ranjeni Dušan K., koji je odranije poznat policiji po krivičnim djelima sa elementima nasilja, zbrinut je u bolnici. Zahvaljujući brzoj reakciji ljekara, njegovo stanje je stabilno i nalazi se van životne opasnosti.

Nakon napada u gradu je bila proglašena akcija "Vihor", a zvanično privođenje identifikovanog osumnjičenog očekuje se u najkraćem roku.

(Telegraf/MONDO)