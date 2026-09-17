Premijer Švedske Ulf Kristerson podnio je ostavku nakon gubitka na parlamentarnim izborima.

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Švedski premijer Ulf Kristerson podnio je ostavku na funkciju nakon što su zvanični rezultati potvrdili da je njegov desničarski blok izgubio na parlamentarnim izborima prošle nedelje.

Četiri ljevičarske stranke, sa Socijaldemokratama bivše premijerke Magdalene Anderson kao najvećom strankom, pobijedile su sa samo 50.359 glasova, pokazalo je konačno prebrojavanje, piše Gardijan.

Blok od četiri ljevice imaće 176 mesta u novom parlamentu, dok će Kristersonova trostranačka koaliciona vlada i krajnje desničarske Švedske demokrate imati 173 mjesta u parlamentu.

U pismu objavljenom na X, Kristerson je rekao da su tesni rezultati izbora "možda zakomplikovali uslove za formiranje nove vlade" zbog kontradiktornih izjava različitih stranaka o njihovim stavovima.

"Konstruktivna otvorenost stranaka u parlamentu sada će biti potrebna da bi premijer bio prihvaćen i da bi nova vlada mogla da dobije podršku za svoj državni budžet. Biće potrebno voditi razgovore sa svim strankama kako bi se pronašli načini za zaobilaženje ovih zastoja i stvorili uslovi za stabilnu i efikasnu vladu", kaže Kristerson.

"Predsjednik Doma će predvoditi sledeće korake ka formiranju nove vlade. Da bi taj rad odmah počeo, ovim putem zahtijevam da budem razrešen dužnosti premijera" , zaključio je on.

(MONDO)