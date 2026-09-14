Bekuta u suzama: Oglasila se nakon što je nova sezona "Zvezda Granda" počela bez nje

Na zvaničnom Instagram nalogu "Zvezda Granda" objavljena je poruka koju je pjevačica Ana Bekuta poslala svojim kolegama.

Izvor: MONDO

Nova sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" počela je danas. Žiri je u izmenjenom sastavu, a umjesto Ane Bekute došla je Sanja Vučić, a pjevačica se obratila kolegama na prvom snimajućem danu.

Na zvaničnom Instagram nalogu "Zvezda Granda" objavljena je poruka koju je Bekuta poslala svojim kolegama.

"Ana Bekuta se šaljivom i emotivnom porukom obratila kolegama iz žirija "Zvezda Granda" povodom početka nove sezone. Prenosimo poruku u cjelosti: "Mili moji, već lagano čujem vaše jecaje zbog moje današnje odsutnosti. Nadam se da ćete izdržati da kolektivno ne kukate danas. S vremenom će postati lakše, kao u ono doba kad ste se navikavali da mame nema u kući i da sad možete da radite šta hoćete, oblačite šta hoćete i puštate muziku koju hoćete. Odmorite se bez mene, i ja ću početi da se odmaram od vas čim prestanem da plačem. Pamet u glavu i zovite me ponekad, ali tek od dogodine! Srećnu i uspješnu sezonu vam želim!", naveli su u objavi.

Snežana Đurišić o odlasku Bekute

Danas smo na snimanju "Zvezda Granda" popričali sa Snežanom Đurišić koja je otkrila šta očekuje u novoj sezoni.

"Pa nekako ja se ovdje osjećam kao domaća i tu sam već da ne kažem koliko godina i onda je prirodno da mi nedostaje posle nekog vremena. Odmorila sam se ljetos, naradila sam se tako da krećemo", rekla je pa dodala:

"Ja se iskreno nadam i molim Bogu da budu ako ne bolji isti kao prošlogodišnji jer smo prošle godine imali divne pjevače i divnu djecu."

Snežana je prokomentarisala i odlazak Ane Bekute iz Granda.

"Sve će dobro funkcionisati, nema razloga da ne funkcioniše dobro, da čula sam za izmjene, ali dobro bože moj, treba poštovati svačiju volju, Ana sigurno zna zašto je to uradila i ne sumnjam u nju. Mislim da je ona procijenila da je tako bolje i nek je ona srećna", zaključila je Đurišićeva.